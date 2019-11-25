«Я заставляю с собой считаться!»: Единственный в России корги-коп рассказал правду о службе в полиции

Каждый пост, который единственный в России корги-полицейский по кличке Рыжий выкладывает в свой Instagram, подписчики ждут с нетерпением. Маленький наркоборец то о себе расскажет, то советы дельные даст, то просто похвастается собой красивым – одно умиленье!

После того, как уникальный пес побывал на Первом канале, он несколько дней ничего не публиковал. 25 ноября Рыжий признался, что просто готовил пост «вопрос-ответ», в котором решил побольше рассказать о своей работе.

- Несколько дней назад я предложил вам задавать мне вопросы, которые вас интересуют. Вопросов я получил оооочень много. Отвечу на самые интересные, - написал полицейский.

Первое, о чем решил поведать Рыжий – о том, как отбирают собак на службу в правоохранительные органы.

- Служить в полиции сможет не каждый пес. Собака должна быть физически крепкой, у нее не должно быть никаких проблем с нервной системой и психикой, она не должна пугаться громких звуков, выстрелов и ярких вспышек. Служебная собака должна быть уверена в себе. В первую очередь отбор проводят по этим критериям. Кроме того, собака должна уметь нюхать, то есть у нее должно быть очень хорошее обоняние.

Подготовка будущего полицейского проводится в течение четырех месяцев, - пишет лохматый блогер.

Второе, о чем подписчики часто спрашивают Рыжего, - как же он на таких коротких (но жутко милых) лапах может высоко прыгать и как даются лестницы?

- Несмотря на небольшой рост, я совершенно спокойно прыгаю на высоту порядка метра. И забраться на лестницу, если она не крутая, могу довольно легко. Ну а если возникают какие-то сложности, то мне всегда помогает моя Оля, - признается малыш.

Отвечая на вопрос про стрессы на работе, Рыжий признается, что не боится трудностей, ведь у него хорошая нервная система.

- А по поводу того, воспринимают ли меня всерьез большие собаки, отвечу так: у них нет выбора, я заставляю их с собой считаться! – гордо пишет корги.

СПРАВКА КП

Рыжий - уникальный пес породы вельш-корги пемброк. Он - настоящий сыщик, сотрудник Управления на транспорте МВД России по Нижегородской области и единственный корги-полицейский в России. Он работает уже более шести лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/715121" frameborder="0"></iframe> Корги-полицейский.А вы знаете, кто в Нижнем Новгороде гроза наркоторговцев? Знакомьтесь, единственный в России корги-полицейский по кличке Рыжий!

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