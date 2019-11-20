2019-11-20T12:40:58+03:00
Общество

«Рассуждали о важном»: Единственный в России корги-полицейский стал звездой Первого канала

Запись программы состоялась 19 ноября [фото]
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Единственный в России корги-полицейский стал звездой Первого каналаЕдинственный в России корги-полицейский стал звездой Первого каналаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Единственный в России корги-полицейский, который уже шесть лет раскрывает преступления на службе в Управлении на транспорте МВД России по Нижегородской области, отправился покорять Первый канал. 19 ноября он выложил в Instagram несколько историй из Москвы.

Сначала он заинтриговал подписчиков, поставив гео-метку из «Останкино». А через пару часов открыл тайну – его вместе с хозяйкой Ольгой пригласили на программу «Видели видео?» на Первом канале.

«Ждем! Немножко волнуемся», - написал Рыжий на видео, которое записал во время съемки. Он попросил подписчиков пожелать удачи, а потом рассказал, что гости «рассуждали о важном». Оказалось, что темой эфира стала жизнь корги-копа и его популярность в социальных сетях. На фотографиях видно, что Рыжий приехал в столицу в полицейской форме. Кстати, на днях он похвалился поклонникам новым образом.

Запись эфира проходила в "Останкино" 19 ноября Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Запись эфира проходила в "Останкино" 19 ноябряФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Осталось только дождаться выхода выпуска на телеэкранах.

Напомним, уже несколько недель Рыжий ведет свою страницу в Instagram, где регулярно рассказывает интересные истории, делится лайфхаками и общается с подписчиками, которых, к слову, уже более 10 тысяч.

Корги-полицейский.А вы знаете, кто в Нижнем Новгороде гроза наркоторговцев? Знакомьтесь, единственный в России корги-полицейский по кличке Рыжий!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Настоящее имя - Ватс Дик Френсис»: 7 фактов о единственном в России корги-полицейском

Юный блогер выложил новый пост в Инстаграм [подробности]

Коротколапый коп: Единственный в России корги-полицейский раскрывает преступления в Нижнем Новгороде

Рыжий работает в Управлении на транспорте МВД уже несколько лет [подробности]

«Тебя подсаживают на наркотики?»: Единственный в России корги-полицейский честно ответил на вопросы подписчиков

Рыжий рассказал о своей зарплате и отношении к работе [подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пусть это будет уроком для всех детей»: омбудсмен – о блогерше из Екатеринбурга, которая стала мамой в 13 лет
Полина Фетисова мечтает выучиться на парикмахера, но пока вынуждена сидеть дома с двухлетней дочкой. Семья отца ребенка устроила травлю и распускала слухи о девочке на весь Среднеуральск
Как мы мыли золото на Колыме. Часть 1
Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин и фотокор Виктор Гусейнов отправились из Москвы в легендарный Магадан, чтобы увидеть собственными глазами, откуда берется золотое достояние страны и с каким трудом оно достается [фото, видео]
Новости 24
Пятизвездочный круизный лайнер «Мустай Карим» успешно прошел ходовые испытания
Владислав Пронин покинул пост главы УМВД по Нижнему Новгороду
Ролик о Нижнем Новгороде покажут в столичных кинотеатрах
Электрички Нижний Новгород – Балахна будут ходить чаще с 8 декабря
12 многоквартирных домов строятся в Нижнем Новгороде по программе «Развитие застроенных территорий»
Арт-объект «Сердце семьи» установили в Городце
Торговый оборот Нижегородской области с Чехией вырос на 14%
«Волга» лоб в лоб столкнулась с «Вольво» в Нижегородской области: есть жертвы
Шесть новых детских площадок появились в Канавинском районе
Парковку на Ковровской улице ограничат с 20 ноября
Более 9 тысяч нижегородцев посмотрели трансляцию слушаний по проекту бюджета на 2020 год
Более 160 тысяч нижегородцев из отдаленных сел и деревень посетили сотрудники соцзащиты