«Рассуждали о важном»: Единственный в России корги-полицейский стал звездой Первого канала

Единственный в России корги-полицейский, который уже шесть лет раскрывает преступления на службе в Управлении на транспорте МВД России по Нижегородской области, отправился покорять Первый канал. 19 ноября он выложил в Instagram несколько историй из Москвы.

Сначала он заинтриговал подписчиков, поставив гео-метку из «Останкино». А через пару часов открыл тайну – его вместе с хозяйкой Ольгой пригласили на программу «Видели видео?» на Первом канале.

«Ждем! Немножко волнуемся», - написал Рыжий на видео, которое записал во время съемки. Он попросил подписчиков пожелать удачи, а потом рассказал, что гости «рассуждали о важном». Оказалось, что темой эфира стала жизнь корги-копа и его популярность в социальных сетях. На фотографиях видно, что Рыжий приехал в столицу в полицейской форме. Кстати, на днях он похвалился поклонникам новым образом.

Запись эфира проходила в "Останкино" 19 ноябряФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Осталось только дождаться выхода выпуска на телеэкранах.

Напомним, уже несколько недель Рыжий ведет свою страницу в Instagram, где регулярно рассказывает интересные истории, делится лайфхаками и общается с подписчиками, которых, к слову, уже более 10 тысяч.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/715121" frameborder="0"></iframe> Корги-полицейский.А вы знаете, кто в Нижнем Новгороде гроза наркоторговцев? Знакомьтесь, единственный в России корги-полицейский по кличке Рыжий!

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