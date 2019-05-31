Коротколапый коп: Единственный в России корги-полицейский раскрывает преступления в Нижнем Новгороде

Восьмилетний Рыжий – уникальный пес породы вельш-корги пемброк. Только на первый взгляд это милая собачка, которую хочется затискать, но на деле этот малыш – настоящий сыщик! Да, вы правильно прочитали. Рыжий – сотрудник Управления на транспорте МВД России по Нижегородской области и единственный корги-полицейский в России.

Рыжий и отважный

Этот маленький коротколапый пес – гроза наркоторговцев. Уже шесть лет он раскрывает преступления в Нижнем Новгороде. Когда Ольга Чумарова – хозяйка Рыжего – покупала себе 7-месячного корги, она даже не представляла, что перед ней не кто иной, как будущий коп.

Рыжий - любимец всех сотрудников МВДФото: Личная страница Вконтакте

- Я приобретала его за 30 тысяч, на тот момент корги еще не были так популярны и продавались по приемлемой цене. До него у меня всегда были крупные псы, и мы с мужем решили посмотреть маленьких собачек, - поделилась с «Комсомольской правдой» Ольга.

Она, кстати, - младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы УТ МВД России по ПФО. Так у малыша Рыжего и появилась работа.

- А чего ему дома сидеть целыми днями? Я тогда так и подумала. Сначала ставила его на поиски людей, а потом, когда перешла на работу в Управление на транспорте, забрала с собой, - вспоминает Ольга.

Кстати, Рыжий – это домашняя кличка корги-полицейского. Так его зовут только свои, близкие. А настоящее имя - Ватс Дик Френсис. Солидно!

Оплата кормом и обнимашками

Корги по своему происхождению – порода пастушьих собак. С нюхом у них действительно все в порядке, а дрессировке они поддаются изумительно.

- Ему без разницы, чем заниматься: может искать и наркотики, и грибы, и фальшивые деньги. Не боится ни выстрелов, ни громких хлопков. Но у нас была острая необходимость именно наркотики искать, этому его и обучили. По следу умеет ходить довольно неплохо, - расхваливает своего любимца Ольга.

Рыжий с любимой хозяйкой и начальником ОльгойФото: Личная страница Вконтакте

На службе Рыжий работает отменно. По качеству не уступает овчарке.

- Единственное – перемещается не так активно, как многие псы. Потому что лапки коротенькие, - улыбается Ольга.

У сотрудников полиции и железнодорожного вокзала, где в основном проходят трудовые будни, Ватс Дик Френсис пользуется популярностью. Все его очень любят (еще бы, это же корги!).

Зарплату не выдают, к сожалению. Зато корма бесплатного и внимания – завались.

- Он очень дружелюбный и общительный. Может в любую машину поместиться, когда на вызов нужно. Многие удивляются, что Рыжий работает в полиции. Я им очень горжусь, - поделилась Ольга.

Малыш ищет наркотики в нижегородских поездахФото: Личная страница Вконтакте

КСТАТИ

Только за первый квартал 2019 года с использованием служебных собак на транспорте в Приволжском федеральном округе было раскрыто 56 преступлений, в том числе 50 - в сфере незаконного оборота наркотиков. Из оборота изъято 20 килограммов наркотических веществ.