«Настоящее имя - Ватс Дик Френсис»: 7 фактов о единственном в России корги-полицейском

Популярность Рыжего, единственного в России корги-полицейского, растет не по дням, а по часам. За несколько недель он собрал уже более 10 тысяч подписчиков в своем Инстаграм. Уникальный пес регулярно рассказывает интересные истории, делится лайфхаками, а утром 18 ноября он выложил пост-знакомство, где назвал 7 интересных фактов о себе.

Первое, о чем решил поведать юный полицейский, - свое настоящее имя. Оказывается, Рыжий он – только для друзей и близких. А по документам его зовут Ватс Дик Френсис. Тренироваться корги начал в полтора года, а спустя 4 месяца уже успешно сдал экзамены и стал копом.

- Я живу в Нижнем Новгороде, служу в транспортной полиции. Обучен поиску наркотических средств. На службу мы всегда ходим втроем: я, Ольга и Зигер (Зигер - мой друг, бельгийская овчарка малинуа, он обучен поиску людей и выборке (ОРП). Листайте карусель и увидите нас с Зигером вдвоём! – говорится в посте.

Последние два факта – возраст и любимые занятия Рыжего.

corgi_police_dog Всем доброго утра ! У меня появилось много-много новых друзей, поэтому разрешите представиться и рассказать вам о себе! Итак, 7 фактов обо мне

- Сейчас мне уже 8 лет. И 6 из них я работаю в полиции. Очень люблю свою работу, а еще покушать и поиграть, - признался полицейский.

Подписчики по традиции моментально завалили Рыжего комплиментами и вопросами.

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