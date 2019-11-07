2019-11-07T11:13:55+03:00
Общество

«Тебя подсаживают на наркотики?»: Единственный в России корги-полицейский честно ответил на вопросы подписчиков

Рыжий рассказал о своей зарплате и отношении к работе [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Единственный в России корги-полицейский честно ответил на вопросы подписчиковЕдинственный в России корги-полицейский честно ответил на вопросы подписчиковФото: Личная страница Вконтакте
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За несколько недель ведения блога в Instagram единственный в России корги-полицейский из Нижнего Новгорода набрал уже почти восемь тысяч подписчиков. Маленький коротколапый коп регулярно выкладывает посты и от своего имени и рассказывает о тонкостях профессии наркоборца.

Утром 7 ноября Рыжий ответил на один из самых часто задаваемых вопросов от подписчиков: «А правда ли, что для того, чтобы научить собаку искать наркотики, эти самые наркотики и дают собаке, «подсаживают» на них?!».

- Вопреки слухам служебных собак на наркотики никогда не «подсаживали». Искать учат с помощью специального имитатора запаха запрещенных веществ. Это химическая смесь, - поделился подробностями уникальный корги.

После этого он рассказал, как именно учат собак искать запрещенные вещества.

- Сперва приучают к запаху: дают понюхать и затем дают поощрительное угощение. Через некоторое время дают понюхать, затем приучают собаку к сигнальной позиции (сидеть) и после этого (в случае правильного выполнения) – поощрительное угощение. То есть схема такая: сначала приучают к запаху: понюхал-кусок, затем: сигнальная реакция-правильно-кусок, - уточнил маленький блогер.

После этого Рыжий предложил подписчикам задавать интересующие их вопросы в комментариях.

- А на крупные суммы денег можно натаскать собаку? – спросила usa_traveller.

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Друзья, всем доброго-доброго утра ! Один из самых часто задаваемых нам вопросов: А правда ли, что для того, чтобы научить собаку искать наркотики, эти самые наркотики и дают собаке, подсаживают на них?!
1140 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Собаку можно научить искать и деньги, и даже грибы, - ответил Рыжий.

- Интересно, а корги легко обучаемы? – поинтересовалась dilyarafedko, на что коротколапый полицейский ответил, что корги – овчарка, а овчарки умные собаки.

Конечно же, подписчики решили поинтересоваться, а платят ли Рыжему зарплату.

- Зарплату платят вкусняшками, – раскрыл секрет корги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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