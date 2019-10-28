Единственный в России корги-полицейский стал звездой Instagram
Уникальный пес породы вельш-корги пемброк, который уже несколько лет раскрывает преступления в Нижнем Новгороде, стал настоящей звездой в Instagram. За три месяца ведения своей страницы Рыжий набрал уже пять тысяч подписчиков.
Самая первая публикация датируется 21 июня и посвящена Дню кинологической службы, что очень символично, ведь Рыжий – настоящая гроза наркоторговцев. Он работает в Управлении на транспорте МВД России по Нижегородской области и является единственным в России корги-полицейским.
Лента Рыжего пестрит «рабочими» фотографиями: вот он гордо исследует перрон на Московском вокзале, вот обнюхивает зону хранения багажа, а вот выполняет команды своего начальника и хозяйки – Ольги Чумаровой.
Юный полицейский периодически желает своим подписчикам хорошего дня, отличного настроения, интересуется их мнением и даже призывает к здоровому образу жизни. Каждый пост усыпан комментариями и восторженными комплиментами: «То чувство, когда корги ведет инст гораздо лучше, чем инстаблогеры», «Бро, огонь! Популярность молниеносная у тебя», «Какой очаровательный! Умный! Славный! Милый!», «Ты крутой».
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Корги-полицейский.А вы знаете, кто в Нижнем Новгороде гроза наркоторговцев? Знакомьтесь, единственный в России корги-полицейский по кличке Рыжий!
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ИСТОЧНИК KP.RU