Единственный в России корги-полицейский стал звездой Instagram

Уникальный пес породы вельш-корги пемброк, который уже несколько лет раскрывает преступления в Нижнем Новгороде, стал настоящей звездой в Instagram. За три месяца ведения своей страницы Рыжий набрал уже пять тысяч подписчиков.

Самая первая публикация датируется 21 июня и посвящена Дню кинологической службы, что очень символично, ведь Рыжий – настоящая гроза наркоторговцев. Он работает в Управлении на транспорте МВД России по Нижегородской области и является единственным в России корги-полицейским.

corgi_police_dog Сегодня день не простой, а очень-очень праздничный. Сегодня - день рождения кинологической службы. И не просто день рождения, а юбилей - 110 лет. С праздником нас, друзья!

Лента Рыжего пестрит «рабочими» фотографиями: вот он гордо исследует перрон на Московском вокзале, вот обнюхивает зону хранения багажа, а вот выполняет команды своего начальника и хозяйки – Ольги Чумаровой.

corgi_police_dog Доброго утра, друзья! Вы спрашивали меня о питании. Рассказываю! Моя Оля говорит, что я всеядный! Ем мясо, овощи, кашу, рыбу, с удовольствием ем и фрукты (яблоки, груши, виноград). А больше всего я люблю рубец, печень и сердце, Оля меня ими балует, когда я хорошо поработаю! PS: еще фото с аджилити!

Юный полицейский периодически желает своим подписчикам хорошего дня, отличного настроения, интересуется их мнением и даже призывает к здоровому образу жизни. Каждый пост усыпан комментариями и восторженными комплиментами: «То чувство, когда корги ведет инст гораздо лучше, чем инстаблогеры», «Бро, огонь! Популярность молниеносная у тебя», «Какой очаровательный! Умный! Славный! Милый!», «Ты крутой».

corgi_police_dog Доброе утро! Друзья, мы с Зигером желаем вам всем отличного дня и хорошего настроения!

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/715121" frameborder="0"></iframe> Корги-полицейский.А вы знаете, кто в Нижнем Новгороде гроза наркоторговцев? Знакомьтесь, единственный в России корги-полицейский по кличке Рыжий!

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