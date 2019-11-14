«Еще бы темные очки для образа»: Нижегородский корги-коп похвалился своей новой полицейской формой
Популярность 8-летнего Рыжего, который служит в Управлении на транспорте МВД России по Нижегородской области и является единственным в стране корги-полицейский, растет с каждым днем. Несколько недель назад он завел блог в Instagram, где периодически делится с поклонниками (которых, к слову, уже более 8 тысяч) новостями и полезными лайфхаками.
Утром 14 ноября малыш выложил новый пост и фотографию в новой полицейской форме.
- Привет, друзья! Доброго вам утра! Посмотрите, у меня новая форма! Как вам моя экипировка? – обратился к своим подписчикам Рыжий.
Волна комплиментов не заставила себя долго ждать.
«Форма класс! Сам крутейшин!», «Красавчик! Очень идет!», «Супер пес», «Форма – огонь», «Такой милый», «Еще бы темные очки для образа», - умилились поклонники.
Утром 14 ноября малыш выложил новый пост и фотографию в новой полицейской формеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Также корги-полицейский предложил задавать ему интересные вопросы в комментариях. И обещал на все ответить честно.
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ИСТОЧНИК KP.RU