«Она даже не извинилась!»: Избитая на парковке молодая мать встретилась со своей обидчицей в суде

Десять месяцев прошло с инцидента на парковке на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде, в результате которой молодая мать получила по голове автомобильной щеткой. В прошлый четверг 17 октября пострадавшая и подозреваемая наконец-то встретилась в суде.

Андрейчик посчитала, что машина Петуховой мешает ей выехать с парковки.Фото: СОЦСЕТИ

«Все разрулит ее папа»

Напомним, история с нападением на Юлию Петухову приключилась утром 11 декабря 2018 года. Нижегородка как раз вышла из медицинского центра с семимесячным сыном на руках, когда некая женщина пыталась выехать с парковки на своем джипе. Правда, автолюбительнице показалось, что ей мешает легковушка, припаркованная напротив. И когда та увидела, как в машине подходит молодая мать с ребенком, выскочила из своей машины с автомобильной щеткой в руках.

- Она была очень агрессивная, обзывала меня и говорила, что я неправильно припарковала машину. Я же старалась объяснить, что она неправа и не чувствует габариты своей машины, что на самом деле она может выехать! - рассказала «Комсомолке» потерпевшая.

Тогда взбешенная женщина набросилась на Юлию, ударив ее несколько раз щеткой по голове. По словам молодой матери, от обидчицы сильной пахло алкоголем.

- Она скрылась с места преступления до приезда скорой и полиции со словами, что все это разрулит ее папа, - добавила собеседница «Комсомолки».

Потерпевшая уверена: водитель просто не чувствовала габариты своей машины.Фото: СОЦСЕТИ

В день нападения пострадавшая написала заявление, а вечером, когда она находилась дома, позвонили из полиции и сообщили, что по факту нанесенных ей повреждений заведено уголовное дело. К тому моменту инцидент на парковке широко обсуждался в социальных сетях. Общественность быстренько «пробила» личность зачинщицы конфликта по номерам автомобиля, оформленного на ее супруга. Ею оказалась Марина Андрейчик, которая работает директором одного из ресторанов в Сормове. «Комсомолка» попыталась связаться с Андрейчик, написав ей в соцсетях, однако та не пожелала идти на контакт. Между тем пострадавшая Юлия Петухова с самого начала говорила, что желает, чтобы все было по закону.

- Что она заслуживает, то и получит. Ну и, конечно, будем через суд добиваться компенсации за моральный ущерб и лекарства. Еще хочется, чтобы та девица поняла, что ее папа или кто-то там еще не могут решать все за нее, что надо отвечать за свои поступки и не быть такой злой, - заявила собеседница «Комсомолки».

Обвиняемая Марина Андрейчик продолжает руководитель рестораном.Фото: СОЦСЕТИ

«Верит в свою безнаказанность»

Из-за полученных травм многодетной матери пришлось как следует подлечиться. Терапия закончилась в конце февраля, но в апреле 2019 года пострадавшая связалась с «Комсомольской правдой» и сообщила, что непонятно: планируется передавать дело в суд или нет.

- Когда я закончила лечение, пришла в полицию и отдала все справки и документы. Они сказали: «Да-да», и на этом все. Не было ни очной ставки, ничего. То есть человек живет безнаказанно. Я очень переживаю. Может, дело специально затягивается. Конечно, не хотелось бы так думать, но все же, - добавила Юлия.

Нижегородка не раз пробовала связаться с дознавателем, но та, уверяла пострадавшая, не выходит на связь: то занята, то отсутствует на рабочем месте. Однако уже в мае на сайте областной прокуратуры появилась информация об отстранении дознавателя от расследования уголовного дела в связи с некачественным производством дознания. Уголовное дело было передано другому лицу.

- По фактам выявленных нарушений при расследовании уголовного дела прокурором в адрес начальника отдела полиции города внесено представление, - уточнили тогда в пресс-службе прокуратуры.

А на прошлой неделе 17 октября началось долгожданное судебное разбирательство по факту избиения многодетной нижегородки Юлии Петуховой. В судебном участке впервые за долгие месяцы потерпевшая встретилась лицом к лицу со своей обидчицей Мариной Андрейчик. Правда, на лице зачинщицы конфликта, по словам Петуховой, не было ни тени раскаяния.

- Она даже не извинилась! Вела себя очень надменно. Такое ощущение, что она по-прежнему верит в свою безнаказанность, - поделилась потерпевшая в интервью «Комсомольской правде».

Кстати, как изданию пояснили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области, судебное заседание по делу о хулиганстве на парковке в Сормове, 17 октября не состоялось. Было принято решение о его переносе на 30 октября.

Тем временем Марина Андрейчик и ее адвокат не желают выходить на связь с прессой, предпочитая не комментировать инцидент почти годовалой давности. Напомним, что напавшей на многодетную мать грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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