«Дознаватель не выходит на связь!»: Избитая на парковке нижегородка считает, что уголовное дело искусственно затягивается

Три с половиной месяца прошло с момента чудовищного конфликта на парковке в Сормовском районе Нижнего Новгорода. В результате потасовки пострадала многодетная мать Юлия Петрухина, которая получила от водителя автомобильной щеткой по голове. В минувшую субботу, 30 марта, женщина позвонила в «Комсомольскую правду - Нижний Новгород» и поделилась переживаниями о том, что уголовное дело будто бы искусственно затягивается.

В момент нападения на руках у пострадавшей был 7-месячный малыш.Фото: СОЦСЕТИ

«Надо отвечать за свои поступки и не быть такой злой!»

«Комсомолка» рассказывала, что на Юлию напала неизвестная дама, лупившая ее машину автощеткой.

- Она была очень агрессивная, обзывала меня и говорила, что я неправильно припарковала машину, - поделилась тогда потерпевшая. - Я же старалась объяснить, что она неправа и не чувствует габариты своей машины, что на самом деле она может выехать!

Тогда взбешенная автоледи, от которой, по словам пострадавшей, пахло алкоголем, набросилась на нее с щеткой. Раз удар, два удар - голова в крови! И все это на глазах у семимесячного сына Юлии, которого она, как могла, укрывала от побоев.

«Я старалась объяснить, что она неправа и не чувствует габариты своей машины»Фото: СОЦСЕТИ

В тот же день у пострадавшей приняли заявление. А вечером, когда она была дома, позвонили из полиции и сообщили, что по факту нанесенных ей повреждений заведено уголовное дело.

Между тем общественность «пробила» личность зачинщицы по номерам автомобиля. Ею оказалась Марина А., которая якобы работает директором одного из ресторанов в Сормове. По фотографиям в соцсетях ее опознала сама Юлия. На призывы «Комсомолки» изложить свою точку зрения на случившееся, Марина промолчала. Зато позиция Петрухиной предельно ясна.

- Я хочу, чтобы все было по закону! Что она заслуживает, то и получит. Ну и, конечно, будем через суд добиваться компенсацию за моральный ущерб и лекарства. Еще хочется, чтобы та девица поняла, что ее папа или кто-то там еще не могут решать все за нее, что надо отвечать за свои поступки и не быть такой злой, - заключила собеседница «Комсомолки».

Обидчицей Юлии Петрухиной оказалась директор одного нижегородского ресторана Марина А.Фото: СОЦСЕТИ

«Будет ли суд?»

Из-за полученных травм многодетной маме пришлось хорошенького подлечиться. Терапия закончилась в конце февраля, однако до сих пор нет ясности, планируется передавать дело в суд или нет.

- Когда я закончила лечение, пришла в полицию и отдала все справки и документы. Они сказали: «Да-да», и на этом все. Не было ни очной ставки, ничего. То есть человек живет безнаказанно, - сокрушается нижегородка. - Я очень переживаю. Может, дело специально затягивается. Конечно, не хотелось бы так думать, но все же.

Юлия не раз пробовала связаться с дознавателем, но та, уверяет пострадавшая, не выходит на связь: то занята, то нет рабочем месте.

- До высшего руководства тоже трудно достучаться! - устало выдала женщина. - У меня много подписчиков на форуме мамочек. Постоянно спрашивают, есть ли какие-то подвижки в деле, а я им одно и то же говорю. Столько времени прошло, и ничего неизвестно! Даже суда не было, да и будет ли?

Адвокат потерпевшей разводит руками: ничего нельзя поделать, потому как до сих пор не установлена степень тяжести полученных повреждений: то ли средняя, то ли легкая. Для этого, как минимум, надо провести судмедэкспертизу, а ее, по словам Петрухиной, не было.

«Комсомольская правда» направила официальный запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области, где ответили, что, согласно действующему законодательству, не могут предоставить запрошенные сведения.

- С момента возбуждения уголовного дела данные предварительного расследования разглашению не подлежат, - напомнили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она кричала, что ей ничего за это не будет!»: Избитая на парковке нижегородка боится безнаказанности

Пострадавшая уклонялась от ударов с семимесячным малышом на руках (подробности)

Нижегородку избили из-за неправильно припаркованной машины

В момент нападения на руках у пострадавшей был 7-месячный малыш (подробности)

Избитую на парковке нижегородку выписали из больницы

Женщина пожаловалась, что никаких подвижек в деле о нападении нет (подробности)