Избитую на парковке нижегородку выписали из больницы

Многодетная мать Юлия Петрухина, получившая автомобильной щеткой по голове в ходе инцидента на парковке, выписалась из больницы 26 декабря. Правда, на этом ее мучения не закончились - лечение продолжится на дому.

В момент избиения на руках у Юлии Петрухиной был семимесячный сын. Она делала все, чтобы удары не пришлись по малышу.Фото: СОЦСЕТИ

О том, что женщине с раскроенной головой и сотрясением головного мозга требуется госпитализация, врачи заявили в первый день, 11 декабря. Да только трое маленьких детей (младшему всего семь месяцев) никак не могли остаться без мамы. Возможность оставить малышей с родственниками появилась лишь через неделю.

По словам Юлии, что никаких по подвижек в этой неприятной истории нет.

- Из полиции мне больше не звонили, - добавила нижегородка.

Ранее «Комсомолка» писала, что Юлия вместе со своим малышом выходила из клиники, когда увидела неизвестную даму, лупившую ее машину автомобильной щеткой.

- Она была очень агрессивная, обзывала меня и говорила, что я неправильно припарковала машину, - вспоминает Юлия. - Я же старалась объяснить, что она неправа и не чувствует габариты своей машины, что на самом деле она может выехать!

Тогда взбешенная автоледи, от которой, по словам пострадавшей, пахло алкоголем, набросилась на нее с щеткой. Раз удар, два удар - голова в крови! И все это на глазах у семимесячного сына Юлии, которого она, как могла, укрывала от побоев.

По идее, тогда нужно было вызвать полицию, но Юлии было не до этого. А прохожие поначалу не реагировали на происходящее. Тем временем неадекватная женщина начала звонить своему… папе.

- Она в двух словах обрисовала ему ситуацию и попросила приехать к ней. После чего села в машину и тронулась. Я начала кричать, просила вызвать полицию, - рассказала Юлия. - Слава богу, попался молодой человек на машине, который перегородил ей дорогу, чтобы она не уехала. Тогда она вышла из автомобиля и пыталась уйти. Я уговаривала ее остаться. А она постоянно была на телефоне, видимо, понимала, что пахнет жареным.

В тот день у пострадавшей приняли заявление. А вечером, когда она была дома, позвонили из полиции и сообщили, что по факту нанесенных ей повреждений заведено уголовное дело.

Кстати, общественность «пробила» личность зачинщицы по номерам автомобиля. Ею оказалась Марина А., которая якобы работает директором одного из ресторанов в Сормове. По фотографиям в соцсетях ее опознала сама Юлия. На призывы «Комсомолки» изложить свою точку зрения на случившееся, Марина промолчала. Зато позиция Петрухиной предельно ясна.

- Я хочу, чтобы все было по закону! Что она заслуживает, то и получит. Ну и, конечно, будем через суд добиваться компенсацию за моральный ущерб и лекарства. Еще хочется, чтобы та девица поняла, что ее папа или кто-то там еще не могут решать все за нее, что надо отвечать за свои поступки и не быть такой злой, - заключила собеседница «Комсомолки».

Вместе с тем в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области подтвердили, что в отношении 39-летней автоледи, напавшей на мать троих детей, заведено уголовное дело по статье «хулиганство». Подозреваемая задержана.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» не раз пыталась связаться с другой стороной конфликта (ее родственниками и коллегами), однако никакой реакции не последовало. Пользуясь случаем, обращаемся к близким задержанной, а также ее адвокату: мы с удовольствием выслушаем вашу версию случившегося на парковке в Сормовском районе 11 декабря 2018 года. Связаться с нами можно по телефонам, указанным в печатной версии газеты, а также в официальных пабликах в соцсетях.

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