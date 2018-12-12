«Она кричала, что ей ничего за это не будет!»: Избитая на парковке нижегородка боится безнаказанности

Инцидент, в ходе которого женщина-водитель избила молодую маму с семимесячным ребенком на руках на парковке в Нижнем Новгороде, всколыхнул общественность. Второй день в соцсетях не утихают споры, кто же виноват в случившемся: «яжемать» или «яжедочь». «Комсомольская правда - Нижний Новгород» пообщалась с потерпевшей и узнала, как на действия агрессивной автоледи отреагировала полиция.

Многодетной маме диагностировали сотрясение головного мозга. Рану пришлось зашивать.Фото: СОЦСЕТИ

- Честно говоря, мне тяжело рассказывать о случившемся. Чувствую себя ужасно, спала всего два часа, - призналась многодетная мама Юлия Петрухина. - У меня болит и кружится голова, постоянно тошнит из-за сотрясения, да еще и температура поднялась.

Плюсом - невероятный шок, который испытала женщина после конфликта на парковке в Сормовском районе 11 декабря. То утро она вспоминает с содроганием и до сих пор не верит, что этот кошмар случился именно с ней.

«Комсомолка» писала, что Юлия вместе со своим малышом выходила из клиники, когда увидела неизвестную даму, лупившую ее машину автомобильной щеткой.

- Она была очень агрессивная, обзывала меня и говорила, что я неправильно припарковала машину, - вспоминает Юлия. - Я же старалась объяснить, что она неправа и не чувствует габариты своей машины, что на самом деле она может выехать!

Водитель белой Toyota уверяла, что синяя Kia мешает ей выехать с парковочного места.Фото: СОЦСЕТИ

Тогда взбешенная автоледи, от которой, по словам пострадавшей, пахло алкоголем, набросилась на нее с щеткой. Раз удар, два удар - голова в крови! И все это на глазах у семимесячного сына Юлии, которого она, как могла, укрывала от побоев.

- Страшно представить, что бы было, если она хоть раз попала по моему ребенку! А это легко могло случиться. Она махала, не думая, что творит, - уверяет многодетная мать.

По идее, тогда нужно было вызвать полицию (да и в скорую позвонить не помешало бы), но Юлии было не до этого (все-таки раскроенная голова и десятикилограммовый ребенок на руках). А прохожие поначалу не реагировали на происходящее. Тем временем неадекватная женщина начала звонить своему… папе.

- Она в двух словах обрисовала ему ситуацию и попросила приехать к ней. После чего села в машину и тронулась. Я начала кричать, просила вызвать полицию, - рассказала Юлия. - Слава богу, попался молодой человек на машине, который перегородил ей дорогу, чтобы она не уехала. Тогда она вышла из автомобиля и пыталась уйти. Я уговаривала ее остаться. А она постоянно была на телефоне, видимо, понимала, что пахнет жареным.

Приехавшая скорая помощь увезла женщину с окровавленной головой в больницу №39, а на место происшествия приехал ее муж, который вместе с очевидцами и перепуганным малышом стал дожидаться представителей правоохранительных органов, да так и не дождался. В полицию Юлии пришлось ехать самостоятельно после осмотра в больнице, где ей наложили швы и обработали множественные гематомы.

- Я поинтересовалась у полицейского, почему никто не приехал на вызов, но ответ так и не получила, - поделилась пострадавшая. - Правда, заявление у меня приняли. А когда я вышла из кабинета, увидела ту, что напала на меня. С ней был какой-то мужчина, наверное, «папа». И знаете, что самое страшное? У нее в глазах не было ни капли сожаления. Абсолютно нахальное лицо. Она с самого начала мне говорила: «Мне ничего не будет! У меня есть папа, связи. Я такая-растакая, могу творить, что угодно». Полная безнаказанность!

Обидчицей Юлии Петрухиной оказалась директор одного нижегородского ресторана Марина А.Фото: СОЦСЕТИ

А когда избитая нижегородка пришла домой, ей позвонили из полиции и сообщили, что заведено уголовное дело. Хотя до этого сообщили, что все будет по обоюдному согласию сторон, ведь, как объяснили в органах, нападавшая заявила, что сама является потерпевшей.

- Я как услышала это, у меня давление подскочило. Но позже сказали, что уголовное дело заведено по статье 213 (хулиганство) и что ее увозят в изолятор. А сегодня появилась другая информация, что та статья переквалифицирована в более легкую статью 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Уж не знаю, правда это или нет. Но если это так, значит, ее папа действительно с большими связями. В любом случае мне нужен хороший адвокат, который смог бы доказать мою правоту.

В таком случае пригодилась бы видеозапись с регистраторов или камер видеонаблюдения. Собственно, семья Петрухиных тут же занялась поисками таковой. На здании неподалеку от места конфликта висит табличка «Ведется видеонаблюдение». Только вот работники фирмы заявили, что это для запугивания и никакой камеры там нет, а, значит, и запись не существует.

- Чуть позже мы выяснили, что в этом доме живет моя обидчица. И есть подозрения, что она просто дала денег той фирме, чтобы они сказали, будто камер никаких нет, - добавила Юлия.

Кстати, общественность «пробила» личность зачинщицы по номерам автомобиля. Ею оказалась Марина А., которая якобы работает директором одного из ресторанов в Сормове. По фотографиям в соцсетях ее опознала сама Юлия. На призывы «Комсомолки» изложить свою точку зрения на случившееся, Марина промолчала. Зато позиция Петрухиной предельно ясна.

- Я хочу, чтобы все было по закону! Что она заслуживает, то и получит. Ну и, конечно, будем через суд добиваться компенсацию за моральный ущерб и лекарства. Еще хочется, чтобы та девица поняла, что ее папа или кто-то там еще не могут решать все за нее, что надо отвечать за свои поступки и не быть такой злой, - заключила собеседница «Комсомолки».

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области:

- 11 декабря около 09.00 в полицию поступил ряд сообщений о конфликте между двумя женщинами во дворе жилого дома, расположенного в Сормовском районе областного центра. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. В ходе проверки сотрудники полиции установили личности участниц конфликта. В ходе него 39-летняя местная жительница перешла от слов к выяснению отношений путем физического контакта с оппоненткой. Сотрудниками полиции в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Подозреваемая задержана.

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