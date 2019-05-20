Дознавателя отстранили от расследования уголовного дела об избиении многодетной матери на парковке в Нижнем Новгороде

Постановление прокурора Сормовского района дознаватель отстранен от расследования уголовного дела об избиении многодетной нижегородки на парковке зимой 2018 года. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала об инциденте, произошедшем на автомобильной стоянке в Сормове. Мама троих детей Юлия Петухова получила по голове щеткой для очистки снега от владелицы внедорожника. Напавшая посчитала, что ее жертва неправильно припарковалась, из-за чего та не смогла спокойно выехать с парковки. В момент потасовки на руках у Юлии был 7-месячный сын. Пострадавшую на скорой помощи доставили в больницу, где наложили несколько швов.

В день конфликта многодетная мать написала заявление в полицию. А вечером ей стало известно, что по факту нанесенных ей повреждений заведено уголовное дело.

Позже общественность «пробила» личность зачинщицы по номерам автомобиля, оформленного на ее супруга. Ею оказалась Марина А., которая работает директором одного из ресторанов в Сормове.

Из-за полученных травм Юлии Петуховой пришлось хорошенько подлечиться. Терапия закончилась в конце февраля 2019 года, однако, по словам самой Юлии, непонятно, планируется ли передавать дело в суд.

- Когда я закончила лечение, пришла в полицию и отдала все справки и документы. Они сказали: «Да-да», и на этом все. Не было ни очной ставки, ничего. То есть человек живет безнаказанно, - сокрушается нижегородка. - Я очень переживаю. Может, дело специально затягивается. Конечно, не хотелось бы так думать, но все же.

Юлия не раз пробовала связаться с дознавателем, но та, уверяет пострадавшая, не выходит на связь: то занята, то нет на месте.

20 мая на сайте прокуратуры Нижегородской области появилось сообщение о том, что в связи с некачественным производством дознания прокуратура района вынесла постановление об отстранении дознавателя от производства дальнейшего расследования. Уголовное дело передали другому лицу.

- По фактам выявленных нарушений при расследовании уголовного дела прокурором в адрес начальника отдела полиции города внесено представление, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Ход предварительного расследования активизирован. Новый дознаватель проводит необходимые следственные и процессуальные действия, чтобы потом передать уголовное дело для утверждения обвинительного акта прокурором и направления в суд.

Добавим, что напавшей на многодетную мать грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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