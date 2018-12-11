Нижегородку избили из-за неправильно припаркованной машины

Вопиющий случай произошел на парковке у медицинского центра на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде 11 декабря. Около 10 часов утра на молодую маму с 7-месячным ребенком на руках напала женщина-водитель, вооруженная щеткой для чистки машины! О случившемся пострадавшая сообщила в приложении для мам.

Напавшую не смутил даже 7-месячный ребенок на руках у молодой мамы.Фото: СОЦСЕТИ

- Срочно. Меня избили с ребенком на руках на парковке за неправильно поставленную машину. Била меня женщина. От нее пахло перегаром. Как это доказать? Напишите, пожалуйста, номер юриста. Везут меня на скорой, - написала Юлия.

Женщина-водитель рассерчала из-за того, что чужой автомобиль помешал ей покинуть парковку.Фото: СОЦСЕТИ

Дело было так. Выйдя из медицинского центра, Юлия увидела, что буквально избивает ее автомобиль марки Kia. Шокированная, она поинтересовалась у агрессивной дамы, в чем дело. Та, не долго думая, набросилась на владелицу авто с щеткой для чистки машины и начала наносить удары по голове. Уклоняться от побоев было непросто, ведь на руках у пострадавшей находился семимесячный малыш.

Оказалось, что конфликт произошел из-за якобы неправильно припаркованной Kia, которая мешала владелице белой Toyota Prado выехать с парковки. Сама Юлия отметила, что та женщина явно была в нетрезвом виде.

Машина Юлии слева (Kia), машина нападавшей справа (Toyota Prado).Фото: СОЦСЕТИ

- Она скрылась с места преступления до приезда сотрудников скорой и полиции со словами, что все это разрулит ее папа, - говорится в соцсетях.

А пока пострадавшая находится в больнице, где ей накладывают швы.