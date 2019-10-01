Скандальный блогер устроил пляж в центре Нижнего Новгорода

Холода только начались, а нижегородцы уже соскучились по лету. Пранкер Ким Вадимович решил вспомнить теплые денечки, проведенные на пляже, и развалился в одних шортах на центральной улице. Находчивый блогер установил на Большой Покровской улице надувной бассейн и «нырнул» с коктейлем и бананами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/735239" frameborder="0"></iframe> Новое провокационное видео скандального блогера Кима Вадимовича.

Импровизированный пляж вызывал у прохожих недоумение и улыбку, но один из них присоединиться к молодому человеку так и не рискнул. Сам же пранкер снял свой «пляжный» отдых на камеру и выложил в соцсети со словами: «Лето в душе, а не на улице. Улыбнитесь, ведь лето уже ушло. Огромное спасибо всем, кто просто улыбнулся. Кто верит и помогает».

Справедливости ради стоит отметить, что в мае 2018 года другой нижегородский пранкер Илья Молодцов устроил аналогичную акцию в центре приволжской столице. Тогда блогер плескался в надувном бассейне, который установил на Большой Покровской улице напротив театра драмы.

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