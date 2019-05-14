2019-05-14T11:18:17+03:00
Общество

Скандальный блогер искупался в бассейне в центре Нижнего Новгорода

Илья Молодцов уже знаком нижегородцам по езде верхом на ковре [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: Илья Гофман, «Типичный Нижний»Фото: Илья Гофман, «Типичный Нижний»Фото: СОЦСЕТИ
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Скандальный Инстаграм-блогер Илья Молодцов устроил очередную акцию в центре Нижнего Новгорода. На этот раз пранкер решил поплескаться в надувном бассейне, который установил на Большой Покровской улице напротив театра драмы.

Нижегородец поставил бассейн посреди Большой Покровской улицы.

- Ребята, сегодня мы отдыхаем! - радостно заявил Молодцов и плюхнулся в чашу с водой.

Общественность, мягко говоря, не поняла, каков был посыл акции.

- Зачем мучился с бассейном? Прошел бы без трусов по Покровке. Эффекта больше было, - считает Анна Кузнецова.

- Почему не зимой? Так любой дурак сможет, - добавил Василий Куролесов.

Фото: Илья Гофман, «Типичный Нижний» Фото: СОЦСЕТИ

Фото: Илья Гофман, «Типичный Нижний»Фото: СОЦСЕТИ

- Если бы он теорему Ферма решил, это было бы круто. А так… - прокомментировал Вася Грин.

- В чем прикол? - поинтересовался Сергей Ларин.

«Комсомолка» рассказывала про полураздетых парней, прокатившихся верхом на ковре по площади Минина. Одним из наездников был блогер Илья Молодцов. Кстати, та выходка пранкеров закончилась не очень весело. На действия провокаторов отреагировала полиция, и в итоге водителю, к машине которого был прицеплен ковер, влепили штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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