«С головой все нормально?»: Ползающий на карачках пранкер напугал прохожего в Нижнем Новгороде

Пранкер Ким Вадимович, который примотал себя скотчем к иномарке и прокатился по центру Нижнего Новгорода в День знаний, выложил очередное провокационное видео. На нем молодой человек в камуфляжной форме ползает на карачках возле Московского вокзала и пристает к пожилому незнакомцу, будто взбесившийся зверь. Тот интересуется: «У тебя с головой все нормально? Напугал меня». Но пранкер молчит, поднимается с колен и начинает скакать возле прохожего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/730267" frameborder="0"></iframe> Нижегородский пранкер, который примотал себя скотчем к авто, выпустил очередной ролик.

Скандальное видео тут же разлетелось по социальным сетям, набрав десятки тысяч просмотров и собрав множество комментариев, в основном негативных.

- Люди, очнитесь! Что за дичь вы творите?! - призвал Артем Питрейкин.

- Все ради хайпа и контента. Школьникам нравится, на них и расчет, - считает Талян Флекс.

- Только наш город позорят. Не хватало нам недоразвитых для рейтинга города по глупости населения. То скотчем примотают к авто, то авто из картонки соорудят (тут просто смешно). И вот еще один! - написала Лариса Хлюпина.

Ранее «Комсомольская правда» пообщалась с нижегородским пранкером Кимом Вадимовичем. В интервью молодой человек рассказал, что он давно начал снимать видео. Но раньше это были вайны. Теперь же Ким решил сменить формат и перешел на пранки. Видео катанием на машине, будучи примотанным к ней скотчем, произвело настоящий фурор.

- Сама идея пришла совершенно спонтанно, - вспоминает Ким. - Мы просто думали, что бы такое веселенькое снять. Лето уходило, и хотелось как-то развлечься. Тут я и решил повеселить народ в городе: купил пять рулонов скотча и обмотался им. Потом, порывшись в багажнике, нашел рыцарский меч и валенки. Все это взял с собой в поездку. Было реально весело!

Однако менее чем через 10 минут после окончания поездки Киму позвонили сотрудники ГИБДД и пообещали штраф. Правда, выплачивать его придется не самому блогеру, а водителю автомобиля.

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