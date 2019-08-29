«Когда-нибудь доиграется»: Скандальный пранкер лег под поезд в нижегородском метро

Нижегородский пранкер Илья Молодцов - владелец того самого картонного «Гелендвагена» и любитель покататься в мороз на ковре по улицам – устроил новый «перфоманс». Молодой человек лег под поезд на станции метро «Московская».

Видео поступка Илья выложил на своей странице в Instagram. Решил насобирать «лайков». Подписчики были обескуражены.

- «Когда-нибудь он доиграется», «От большого ли ума?», «Бедные родители», «Лучше бы добрыми поступками людей заражал», - обрушились на парня комментарии.

А некоторые и вовсе уличили пранкера в фейке. Якобы он смонтировал видео на компьютере и выложил, чтобы «хайпануть».

- Монтаж! Есть видео, где его разоблачили... Он не лёг под поезд, - написали нижегородцы в социальных сетях.

Однако сам Илья в разговоре с «Комсомолкой» эту информацию опроверг. Более того, он бросил вызов дизайнеру, который якобы его разоблачил, и предложил вместе лечь под поезд в метро, чтобы тот убедился в смелости молодого человека.

- Вообще-то я лег под этот поезд, чтобы проверить безопасность нижегородского метро. Вот упадет кто-нибудь под идущий поезд. А сможет ли укрыться в канаве? Теперь ответ есть: сможет, - объяснил свой поступок Илья.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

dvad_3 Нижегородский пранкер лег под поезд в метро

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