2019-08-04T14:21:17+03:00
Общество

«Только из салона»: Молодой человек прокатился по улицам Нижнего Новгорода на картонном «гелике»

Местные жители видели смельчака и на площади Лядова, и у Московского вокзала, и на Ильинке [видео]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: Илья ГофманФото: Илья Гофман
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Чего только уже не видели нижегородцы на улицах города: и пранкеров на ковре, и курьера «Яндекс. Еды» на крыше «Жигулей». Но то, что произошло в субботу, 3 августа, вызвало особый ажиотаж. Молодой человек прокатился по улицам Нижнего Новгорода…. на самодельном картонном «Гелендвагене».

Местные жители видели смельчака и на площади Лядова, и у Московского вокзала, и на Ильинке. Фотографии и видео сразу же облетели все социальные сети. Оказалось, молодой человек сделал элитную иномарку из велосипеда.

- Когда в стране маленькие зарплаты, но хочется роскоши. Вот такой «Гелендваген» увидел на Площади Лядова, - написал в одном из пабликов Илья Гофман. Он же опубликовал фотографию.

Нижегородцы сразу же принялись шутить и обсуждать нового героя.

- Когда денег нет на Гелик и решил его сделать собственноручно, - добавил Егор К.

- Только из салона едет, номера получать блатные, - посмеялся Артём Л.

- Дорогая, наверное, зараза, - прокомментировал Андрей Ш.

- Красавчик, тоже такой сделаю походу, - поддержал молодого человека Александр Ш.

Молодой человек прокатился по улицам Нижнего Новгорода на картонном «гелике».

ИСТОЧНИК KP.RU

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