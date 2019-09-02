«С мечом и в валенках»: В День знаний полуголый пранкер, приклеенный скотчем к бамперу иномарки, прокатился по Нижнему Новгороду

По-настоящему экзотическим способом отметил День знаний нижегородский пранкер Ким Вадимович – в разгар веселья он обмотался скотчем и прокатился по центру Нижнего Новгорода на бампере своей же иномарки. Шутку оценили по достоинству не только простые нижегородцы, но и сотрудники госавтоинспекции.

- На самом деле снимать видосики я начал давненько, - признался в интервью «Комсомолке» сам Ким Вадимович. – Но раньше это были, в основном, вайны. Теперь же я решил сменить формат и перешел на пранки.

Переход на новый формат получился не просто громким, а по-настоящему взрывным – видео всего за пару часов посмотрели десятки тысяч нижегородцев.

- Сама идея пришла совершенно спонтанно, - вспоминает Ким. – Мы просто думали, что бы такое веселенькое снять. Лето уходило, и хотелось как-то развлечься. Тут я и решил повеселить народ в городе: купил пять рулонов скотча и обмотался им. Потом, порывшись в багажнике, нашел рыцарский меч и валенки. Все это взял с собой в поездку. Было реально весело!

С собой блогер прихватил "завалявшиеся" в багажнике валенки и рыцарский меч. ФОТО: Ким Вадимович

Как уверяет сам блогер, большинство автомобилистов и случайные прохожие действительно повеселились от души – многие начинали ехать за ними и снимать все на видео, многие ободряюще кричали им вслед. Однако самые оперативными поклонниками восходящих звезд ютуба оказались госавтоинспекторы – не прошло и десяти минут после окончания поездки, как те уже позвонили Киму и пообещали штраф. Правда, выплачивать его придется не самому блогеру, а водителю автомобиля. В его действиях стражи порядка усмотрели аж два нарушения - "Неправильная перевозка пассажиров" и "Движение по пешеходной улице". В общей сложности, ему придется выложить за эту поездку 2,5 тысячи рублей.

- В таком виде мы проехали минут 15-20, от Гребного канала до площади Горького, - вспоминает сам блогер. – И все очень радовались нашему приезду. Однако когда я опубликовал это видео в социальных сетях, посыпалось множество негативных комментариев. Понятия не имею, почему люди так агрессивно реагируют.

Впрочем, все эти негативные отзывы, как и штрафы ГИБДД, новоявленного пранкера не пугают. По его словам, впереди нижегородцев ждет еще много забавных видео и смешных розыгрышей – а то как-то скучновато здесь живется.

Теперь пранкеру грозит штраф от сотрудников ГИБДД. ФОТО: Ким Вадимович.

- В столице уже давно снимают такие классные видео – тот же Эдвард Бил, Марк Булах, - переживает Ким. – А у нас ничего этого нет. Надо расти!

Ну, а в свободное от розыгрышей время Ким занимается бизнесом и…читает книги по психологии.

- На эту машину из видео я, кстати, сам заработал, - с гордостью рассказывает блогер. – Даже родители нисколько не добавляли. Поэтому вдвойне обидно получать такие негативные отзывы.