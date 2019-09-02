2019-09-02T16:38:25+03:00
Общество

«С мечом и в валенках»: В День знаний полуголый пранкер, приклеенный скотчем к бамперу иномарки, прокатился по Нижнему Новгороду

За свою поездку нижегородец уже получил штраф от ГИБДД [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Полуголый пранкер прокатился по городу на бампере своего автомобиля. ФОТО: Ким ВадимовичПолуголый пранкер прокатился по городу на бампере своего автомобиля. ФОТО: Ким Вадимович
Изменить размер текста:

По-настоящему экзотическим способом отметил День знаний нижегородский пранкер Ким Вадимович – в разгар веселья он обмотался скотчем и прокатился по центру Нижнего Новгорода на бампере своей же иномарки. Шутку оценили по достоинству не только простые нижегородцы, но и сотрудники госавтоинспекции.

- На самом деле снимать видосики я начал давненько, - признался в интервью «Комсомолке» сам Ким Вадимович. – Но раньше это были, в основном, вайны. Теперь же я решил сменить формат и перешел на пранки.

Переход на новый формат получился не просто громким, а по-настоящему взрывным – видео всего за пару часов посмотрели десятки тысяч нижегородцев.

- Сама идея пришла совершенно спонтанно, - вспоминает Ким. – Мы просто думали, что бы такое веселенькое снять. Лето уходило, и хотелось как-то развлечься. Тут я и решил повеселить народ в городе: купил пять рулонов скотча и обмотался им. Потом, порывшись в багажнике, нашел рыцарский меч и валенки. Все это взял с собой в поездку. Было реально весело!

С собой блогер прихватил "завалявшиеся" в багажнике валенки и рыцарский меч. ФОТО: Ким Вадимович

С собой блогер прихватил "завалявшиеся" в багажнике валенки и рыцарский меч. ФОТО: Ким Вадимович

Как уверяет сам блогер, большинство автомобилистов и случайные прохожие действительно повеселились от души – многие начинали ехать за ними и снимать все на видео, многие ободряюще кричали им вслед. Однако самые оперативными поклонниками восходящих звезд ютуба оказались госавтоинспекторы – не прошло и десяти минут после окончания поездки, как те уже позвонили Киму и пообещали штраф. Правда, выплачивать его придется не самому блогеру, а водителю автомобиля. В его действиях стражи порядка усмотрели аж два нарушения - "Неправильная перевозка пассажиров" и "Движение по пешеходной улице". В общей сложности, ему придется выложить за эту поездку 2,5 тысячи рублей.

- В таком виде мы проехали минут 15-20, от Гребного канала до площади Горького, - вспоминает сам блогер. – И все очень радовались нашему приезду. Однако когда я опубликовал это видео в социальных сетях, посыпалось множество негативных комментариев. Понятия не имею, почему люди так агрессивно реагируют.

Впрочем, все эти негативные отзывы, как и штрафы ГИБДД, новоявленного пранкера не пугают. По его словам, впереди нижегородцев ждет еще много забавных видео и смешных розыгрышей – а то как-то скучновато здесь живется.

Теперь пранкеру грозит штраф от сотрудников ГИБДД. ФОТО: Ким Вадимович.

Теперь пранкеру грозит штраф от сотрудников ГИБДД. ФОТО: Ким Вадимович.

- В столице уже давно снимают такие классные видео – тот же Эдвард Бил, Марк Булах, - переживает Ким. – А у нас ничего этого нет. Надо расти!

Ну, а в свободное от розыгрышей время Ким занимается бизнесом и…читает книги по психологии.

- На эту машину из видео я, кстати, сам заработал, - с гордостью рассказывает блогер. – Даже родители нисколько не добавляли. Поэтому вдвойне обидно получать такие негативные отзывы.

Полуголый нижегородский пранкер в День знаний проехался на бампере по городу..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Огромная несанкционированная свалка обнаружена в парке Станкозавода
Нижегородские спортсмены стали призерами всероссийских соревнований по прыжкам на батуте и двойном минитрампе
66 нижегородцев заплатят штрафы за парковку на газонах
Рецидивист из Нижнего Новгорода до смерти забил незнакомца ножом
Более 14,5 тысяч первоклассников отправились в школы Нижнего Новгорода в этом году
Глеб Никитин: «В Нижегородской области создаются условия, чтобы талантливая молодежь оставалась на родине»
Фестиваль «Приволжский штандарт» пройдет в Нижнем Новгороде 14 и 15 сентября
90 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде в конце августа
Нижегородцы смогут посетить кинофестиваль «Нижегородский кинограф»
Больше 10 миллионов рублей заработала предпринимательница на незаконной транспортировке ртутных ламп
Опубликован календарь матчей ХК «Торпедо» на сезон 2019-2020
Глеб Никитин посетил открытие форума для социальных предпринимателей «Территория РИТМА»
Нижегородское «Торпедо» сразится с московским «Динамо» в первом матче нового сезона КХЛ
68-летняя женщина погибла на пожаре в Дзержинске
Незаконную свалку в Ардатовском районе ликвидируют к 2021 году
В Нижегородской области открылся сезон охоты на лосей
120 приемок было проведено Фондом капремонта в августе
Глеб Никитин поздравил с началом нового учебного года учащихся духовной семинарии
В Воротынском районе пройдет выездной прием граждан
Лучший социальный проект выберут в Нижегородской области
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работников нефтяной и газовой промышленности