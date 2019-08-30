«Выглядит отлично, улыбается»: 5-летнюю Зарину Авгонову, спасенную в лесу после трех дней поисков, выписали из больницы
За судьбой пятилетней Зарины Авгоновой, которая в одиночку блуждала по лесу почти четыре дня, уже вторую неделю следит вся страна. После масштабных поисков в Нижегородской области с участием тысячи человек девочку нашли живой – она была обезвожена, искусана комарами и исцарапана. За состоянием малышки наблюдали врачи Детской областной клинической больницы.
И вот сегодня, 30 августа, около десяти часов утра Зарину выписали. У дверей отделения собрались несколько десятков человек – они принесли девочке цветы и подарки.
Фото предоставлено "Комсомолке" волонтерами
- Зарина чувствует себя хорошо. Выглядит отлично, улыбается. Сейчас она едет домой вместе с мамой, папой и дедушкой, - рассказала «Комсомолке» Римма – доброволец из поисково-спасательного отряда «Волонтер».
Около входа в отделение собрались несколько десятков человек. Фото предоставлено "Комсомолке" волонтерами
На выписке девочку встречали с цветами и подарками. Фото предоставлено "Комсомолке" волонтерами
Напомним, пятилетняя Зарина Авгонова пропала 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района. По основной версии, она ушла в лес за родственниками, которые собирали грибы, и заблудилась. Девочку искали несколько дней – на поиски приехали почти тысяча человек из разных уголков России. Это сотрудники Росгвардии, МЧС, полиции и волонтеры. Во время поисков использовали вертолеты, дроны, тепловизоры, приборы ночного видения, работали водолазы и кинологи.
Маме Зарины долгое время не сообщали об исчезновении дочки. Она находится на восьмом месяце беременности, и родственники опасались за ее здоровье. Но на второй день ей позвонили, и мама примчалась в Степановку. Поначалу она вместе с бабушкой сама искала Зарину. Но потом слегла. И почти целыми днями лежала на кровати и плакала. Рядом дежурили врачи «скорой».
Но, когда спустя четыре дня поисков, в рации прозвучало: «Нашли девочку!», заплакали все. Все, кто были в штабе, обнимались и кричали от радости.
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ИСТОЧНИК KP.RU