«От денег мама отказалась»: Спасенную 5-летнюю Зарину Авгонову нижегородцы заваливают сладостями

Четыре дня и три ночи жители Нижнего Новгорода ждали, когда найдется 5-летняя Зарина Авгонова. Почти тысяча человек участвовали в ее поисках в Вознесенском районе. Радость от того, что девочка нашлась живой, была настолько большой, что нижегородцы не могли сдержать слез. В социальных сетях творилось что-то невероятное – люди писали благодарности всем, кто искал малышку, восхваляли бога и рассказывали о том, что проверяли новостные ленты каждые 15 минут.

После того как Зарину привезли в Нижний Новгород, счастливые нижегородцы стали заваливать девочку подарками. Принести напрямую в больницу они не могли. А потому стали просить волонтеров помочь. Желающих оказалось настолько много, что волонтеры решили создать отдельную группу.

- Друзья, понятно ваше желание накормить вкусняшками, завалить игрушками. Но прямо сейчас это не очень удобно. Мне написали уже многие с этим вопросом, - написал координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин. - Да, девочку привезли в том, в чем она была в эти дни в лесу. Одежду на первое время мы передали. От денег мама категорически отказалась. В палату не пускают. Живут они в Кулебаках довольно скромно. Муж Малики зарабатывает строительными заказами. Скоро появится третий ребенок. Если по-взрослому, то можно создать клуб друзей и помогать не разово и не прямо сейчас. Кто готов?

Единственные, кому удалось передать свои подарки лично Зарине, стали следователи Следственного комитета, которые занимаются расследованием уголовного дела об ее исчезновении. 23 августа старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области Юлия Склярова навестила Зарину в Детской областной клинической больнице и подарила ей мягкую игрушку – белого мишку, и раскраску с карандашами. Она же заметила, что девочка еще мало разговаривает.

- Ребенок еще мало улыбается и практически ничего не говорит, но врачи сделают все возможное, чтобы малышка как можно скорее поправилась и вернулась к обычной жизни, - рассказала Юлия Склярова.

Сейчас Зарина вместе с мамой готовятся к выписке. Уже через пару дней они поедут домой. Врачи говорят, что состояние девочки удовлетворительное.

- Удивительно, что она в том состоянии, в котором мы ее увидели. Состояние средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, - это хорошо! – сказал главный врач ГБУЗ НО «Нижегородская детская областная клиническая больница» Олег Кадников. - Безусловно, здесь свой вклад внесли наши коллеги из ЦРБ Вознесенского района, которые в течение ночных часов работали с ребенком, ликвидировали обезвоживание, некие изменения ферментов, изменения уровня сахара в крови, которые были вызваны и обезвоживанием, и стрессовым состоянием, и вообще теми условиями, в которых она была эти дни.

«Самодеятельность некоторых добровольцев могла стоить девочке жизни!»: координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин о поисках 5-летней Зарины Авгоновой 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Четыре дня 5-летняя Зарина Авгонова ничего не ела в лесу

Волонтеры нашли девочку сильно обезвоженной (подробнее)

«Хочу тортик и водички»: Подробности спасения 5-летней Зарины Авгоновой, которая провела в лесу почти четыре дня

Волонтеры выносили девочку из леса на руках (подробнее)

"Ура! Нашлась!": 5-летняя Зарина Авгонова блуждала в лесу почти четыре дня

Волонтеры обнаружили девочку, идя по следу (подробнее)

«Она ходит по кругу»: Следы пропавшей 5-летней Зарины Авгоновой постоянно находят в лесу

Местные жители рассказали, что девочка боится чужих. Возможно, она прячется от поисковиков (подробнее)