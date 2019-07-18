19 человек переболели корью в Нижегородской области с начала года

В начале 2019 года в Европе был зафиксирован резкий подъем заболеваемости корью. Сначала эпидемия добралась до Москвы, а затем и перебралась в Нижегородскую область. Первые случаи были зафиксированы в середине февраля.

С тех пор в нашем регионе корью переболели 19 человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону. К счастью, сильных осложнений ни у кого из заболевших не было.

- На сегодняшний день в Нижегородской области нет больных корью, - уточнили в ведомстве.

Специалисты напоминают: единственной мерой профилактики кори является вакцинация. В плановом порядке прививки проводятся двукратно: детям в возрасте 12 месяцев (вакцинация) и в 6 лет (ревакцинация). Взрослые в возрасте до 35 лет должны быть привиты двукратно.

Напомним, в конце мая в Нижегородском районе Нижнего Новгорода с подозрением на корь был госпитализирован местный житель. Поскольку прививки против кори у него не было, специалисты Роспотребнадзора вместе с медиками проводили противоэпидемические мероприятия в очаге кори.

Первая вспышка заболеваемости в Нижегородской области произошла 15 февраля. Тогда Роспотребнадзор объявил о первых двух случаях в Дзержинске и Кстове. Потом больные появились и в Нижнем Новгороде, в том числе заболел один из сотрудников крупного торгового центра. В основном болели взрослые, но были и дети. В лицее №40 даже ввели специальные ограничения, не допускающие в здание учебного учреждения детей и сотрудников, не имеющих прививок против кори.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Грозит ли нижегородцам эпидемия кори

Как обезопасить себя и своих детей [подробности]

Корь в городе: минздрав Нижегородской области призвал всех сделать прививку от кори

В области три человека заболели смертельным вирусным заболеванием [подробности]

В лицее №40 Нижнего Новгорода обнаружили корь

Теперь все, у кого нет прививок от кори, не могут ходить в школу [подробности]