2019-07-18T15:24:40+03:00
Общество

19 человек переболели корью в Нижегородской области с начала года

Первая вспышка была зафиксирована еще в середине февраля
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
19 человек переболели корью в Нижегородской области с начала года19 человек переболели корью в Нижегородской области с начала годаФото: Кристина БРАЖНИКОВА
Изменить размер текста:

В начале 2019 года в Европе был зафиксирован резкий подъем заболеваемости корью. Сначала эпидемия добралась до Москвы, а затем и перебралась в Нижегородскую область. Первые случаи были зафиксированы в середине февраля.

С тех пор в нашем регионе корью переболели 19 человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону. К счастью, сильных осложнений ни у кого из заболевших не было.

- На сегодняшний день в Нижегородской области нет больных корью, - уточнили в ведомстве.

Специалисты напоминают: единственной мерой профилактики кори является вакцинация. В плановом порядке прививки проводятся двукратно: детям в возрасте 12 месяцев (вакцинация) и в 6 лет (ревакцинация). Взрослые в возрасте до 35 лет должны быть привиты двукратно.

Напомним, в конце мая в Нижегородском районе Нижнего Новгорода с подозрением на корь был госпитализирован местный житель. Поскольку прививки против кори у него не было, специалисты Роспотребнадзора вместе с медиками проводили противоэпидемические мероприятия в очаге кори.

Первая вспышка заболеваемости в Нижегородской области произошла 15 февраля. Тогда Роспотребнадзор объявил о первых двух случаях в Дзержинске и Кстове. Потом больные появились и в Нижнем Новгороде, в том числе заболел один из сотрудников крупного торгового центра. В основном болели взрослые, но были и дети. В лицее №40 даже ввели специальные ограничения, не допускающие в здание учебного учреждения детей и сотрудников, не имеющих прививок против кори.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Грозит ли нижегородцам эпидемия кори

Как обезопасить себя и своих детей [подробности]

Корь в городе: минздрав Нижегородской области призвал всех сделать прививку от кори

В области три человека заболели смертельным вирусным заболеванием [подробности]

В лицее №40 Нижнего Новгорода обнаружили корь

Теперь все, у кого нет прививок от кори, не могут ходить в школу [подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Хождение по мукам с «травматом» и «Сайгой»: как я за четыре дня продлил разрешение на оружие
Спецкорр КП на себе проверил, как работает ужесточающийся с каждым годом «Закон об оружии» и за четыре дня прошел бюрократический квест по лицензионно-разрешительной системе
Новости 24
Сквер имени Грабина станет зоной семейного отдыха
89 фасадов многоквартирных домов отремонтировано в Нижегородской области
Ртуть обнаружили в грибах, собранных в шести районах Нижегородской области
Памятник основателю завода «Красное Сормово» открыли в Нижнем Новгороде
Семейный парковый комплекс начнут строить на Бору в этом году
Первое в России производство газовых баллонов откроется в Дзержинске
Почти 100 единиц техники получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта «Экология»
Более четырех тысяч гектар леса высадили в 2019 году в Нижегородской области
Комплекс по производству химсоединений построят в Нижнем Новгороде к 2021 году
Бесплатные лекции по медиаискусству запускаются в «Маяке» 18 июля
Движение транспорта по улице Молдавской ограничат на три дня
Пятилетний ребенок сломал ногу в детском саду в Нижегородской области
Трех бурых медвежат выпустят в дикую природу в Керженском заповеднике
15 туристов с подозрением на инфекционные болезни были задержаны в нижегородском аэропорту
Грозы и ливни обрушатся на Нижегородскую область 18 июля
Застройщик ЖК «Окский берег» признан банкротом
Маршрут А-9 вернется на улицы Нижнего Новгорода
В парке «Дубки» начали прокладывать новые дорожки
На трассе М-7 из-за ДТП запустили реверсивное движение
Пять дорог отремонтируют в Ленинском районе до конца сентября
39-летняя женщина зарезала своего сожителя в ходе бытовой ссоры в Арзамасе
«День мира на Северном Кавказе» впервые отметили в Нижнем Новгороде
Нижегородская компания по продаже вентиляционного оборудования задолжала более 70 миллионов налогов