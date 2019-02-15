Корь в городе: минздрав Нижегородской области призвал всех сделать прививку от кори

В Нижегородской области зарегистрированы три случая заболевания корью – в Кстове, Дзержинске и Нижнем Новгороде. По данным регионального министерства здравоохранения, заболел один ребенок-нижегородец и двое взрослых, которые приехали в Нижний Новгород из других стран, в том числе и с Украины. Все они были не привиты от кори.

Поскольку корь – это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, заражение происходит очень быстро. И если рядом с больным окажется человек не привитый от кори, то он, скорее всего, заболеет. Специфического лечения здесь не существует, корь лечат только симптоматически. И если дети переносят ее относительно легко, то для взрослых корь очень опасна.

- Болезнь протекает более тяжело: высокая температура, катаральные явления (кашель, насморк, отек – прим.ред), гиперемия (покраснение – прим.ред), появление специфической сыпи, которая сначала появляется на лице, потом на руках, - рассказала главный эпидемиолог Нижегородской области Людмила Башкатова. – Также на фоне кори могут появиться осложнения – тяжелая пневмония, воспаление гортани, остановка дыхания, поражение головного мозга. Болезнь может закончиться и летальным исходом.

К сожалению, смертельные случаи уже начали появляться. По данным ВОЗ, в прошлом году в разных странах заболело 82 тысячи человек, 72 из которых скончались.

- Когда люди умирают от инфекции, которую можно предотвратить - это чрезвычайная ситуация, - обратила внимание Людмила Башкатова. -

Единственный способ защититься от кори – это прививка. Она входит в национальный календарь прививок и делается детям в 1 год и 6 лет. В 2015 году в календарь прививок были внесены изменения, согласно которым, все граждане до 35 лет должны сделать еще одну прививку от кори. Позже появилось еще одно уточнение – вакцинироваться необходимо гражданам до 55 лет, которые по роду деятельности много общаются с людьми. Это медицинские работники , педагоги, работники коммунальной сферы, транспорта и торговли.

- Когда мы проводили исследования напряженности иммунитета, мы выявили снижение иммунитета, поэтому рекомендуем сделать прививку, - посоветовала Людмила Башкатова. – Даже если вам делали прививку в детстве, но вы не помните и не осталось никаких медицинских документов, то не будет ничего страшного, если вы сделаете ее в третий раз.

Сделать прививку от кори можно бесплатно в поликлинике или же в частном вакцинальном центре, где она стоит в среднем 500 рублей.

КСТАТИ

Корь бушует во многих европейских городах. Заболевшие есть в Германии, Бельгии, Болгарии, Швейцарии, Словакии, Польше, Казахстане, Бразилии, Австралии, Грузии, Украине, Албании, Черногории , Греции, Румынии, Франции. При этом болеют не только дети, но и взрослые.

Российские города болезнь тоже захватывает. Случаи заболевания корью были зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владимире (здесь заболела целая группа цыган).

В прошлом году в Нижнем Новгороде было зарегистрировано четыре человека с корью, трое из них были гражданами другой страны.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ КОРИ

В первые три-четыре дня корь напоминает обычное ОРВИ: поднимается температура, появляются катаральные явления (кашель, насморк) и общее недомогание. На девятый день в глотке появляется специфическая сыпь, которая потом начинает распространяться по всему телу.

Инкубационный период болезни составляет 21 день. Это время, когда вирус уже находится в организме человека, но никаких симптомов у больного еще нет.