2019-02-15T11:41:53+03:00
Общество

Два человека заболели корью в Нижегородской области

Роспотребнадзор проводит срочные профилактические мероприятия
Юлия ДАНЧЕНКО
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Два человека заболели корью в Нижегородской областиДва человека заболели корью в Нижегородской областиФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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В Нижегородской области зарегистрировано сразу два случая заражения корью. Один из них произошел в Дзержинске, другой - в Кстове. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

По данным Роспотребнадзора, оба случая завозные, и сейчас проводится эпидемиологическое расследование. Но для того чтобы инфекция не распространилась, врачи проводят осмотры всех, кто контактировал с заболевшими, а также делают прививки тем, у кого их нет.

Недостатка в вакцине против кори в Нижегородской области нет. Привиться можно бесплатно в поликлинике по месту жительства или платно в вакцинальном центре.

Напомним, корь – тяжелое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и может привести к инвалидности или смерти больного. Причем вирусы очень устойчивы во внешней среде. И если рядом с больным (даже если у него нет внешних признаков болезни) окажется человек, который не болел корью или не был привит от нее, то он заболеет.

Болезнь протекает очень тяжело. При этом, как отмечают специалисты, специфического лечения от кори не существует, поэтому нельзя выпить лекарство и выздороветь. Единственный способ защититься от кори – это прививка, которая действует на протяжение всей жизни. И об этом нужно помнить родителям, которые отказываются прививать своих детей.

- Вакцины против этой инфекции создают надежный иммунитет, - объяснили в Роспотребнадзоре. - Иммунизация против кори проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок в возрасте 1 года и 6 лет.

СПРАВКА КП

У больного корью поднимается высокая температура до 40,5 градусов, воспаляются слизистые оболочки полости рта и верхних дыхательных путей, начинается конъюнктивит, появляются симптомы общей интоксикации, а на коже - характерная сыпь .

Источником инфекции является больной человек, в том числе в инкубационном периоде до клинических проявлений инфекции. Часто болезнь начинается как простудное заболевание. Но как только появляется сыпь, необходимо сразу же сдавать анализы на корь.

Одним из частых осложнений является специфическая коревая пневмония.

Специфического лечения против кори нет. Единственная мера профилактики - вакцинация, которая включена в национальные календари профилактических прививок в большинстве стран мира. По рекомендации ВОЗ, охваты иммунизацией против кори должны составлять не менее 95 процентов от численности населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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