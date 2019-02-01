Грозил ли нижегородцам эпидемия кори

Корь уже давно считалась побежденной болезнью, а потому заболевание сразу четверых детей в Москве сильно обеспокоило не только москвичей, но и нижегородцев. Столица находится относительно недалеко, а значит болезнь легко может добраться и до нашего региона. К тому же летом в Нижнем Новгороде было выявлено два человека, заболевших корью. Тогда заболевание не получило распространения. Но ведь все может повториться и иметь уже более серьезные последствия.

Откуда взялась побежденная корь

В Роспотребнадзоре по Нижегородской области подтвердили, что в Европе и близлежащих странах сейчас зарегистрирован беспрецедентный рост заболеваемости кори за последние десять лет. Больше всего заболевших на Украине и в Грузии. В России, благодаря широкой иммунизации, ситуация намного лучше, и четверо детей, которые заболели в Москве, пока единственный тревожный звоночек.

- Большинство случаев кори связаны с завозом инфекции из-за рубежа, что подтверждается углубленными молекулярно-генетическими исследованиями, - объяснили в Роспотребнадзоре.

В Нижегородской области на данный момент заболевших нет. Да и ждать эпидемии кори у нас тоже не стоит. По данным Роспотребнадзора по Нижегородской области, 95 процентов всего населения региона привито от кори. Все же, кто сегодня болеет этим инфекционным заболеванием, не привиты.

- Несмотря на проведение системной профилактической работы, остается проблемой иммунизация труднодоступных групп населения, - заметили в Роспотребнадзоре. - В связи с неблагополучной эпидемической обстановкой по заболеваемости корью в Европейском регионе в целях недопущения распространения кори в Нижегородской области в настоящее время усилена работа по проведению подчищающей иммунизации против кори среди труднодоступных групп населения области. Особое внимание уделяется кочующему населению по причине сложности проведения плановой иммунизации, среди которого и возникают очаги распространения инфекции, а также родителям, не желающим прививать своих детей.

Кто может заболеть корью

Корь – тяжелое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и может привести к инвалидности или смерти больного. Причем вирусы очень устойчивы во внешней среде. И если рядом с больным (даже если у него нет внешних признаков болезни) окажется человек, который не болел корью или не был привит от нее, то он заболеет.

Болезнь протекает очень тяжело. При этом, как отмечают специалисты, специфического лечения от кори не существует, поэтому нельзя выпить лекарство и выздороветь. Единственный способ защититься от кори – это прививка, которая действует на протяжение всей жизни. И об этом нужно помнить родителям, которые отказываются прививать своих детей.

- Вакцины против этой инфекции создают надежный иммунитет, - объяснили в Роспотребнадзоре. - Иммунизация против кори проводится в рамках Национального календаря профилактических прививок в возрасте 1 года и 6 лет.

В настоящее время в Нижегородской области вакцина против кори имеется в достаточном количестве. Привиться можно бесплатно в поликлинике по месту жительства или платно в вакцинальном центре.

Если вы не знаете, была ли сделана вам прививка от кори, вам необходимо сдать анализы. Сделать это можно, обратившись к терапевту.

СПРАВКА КП

Корь — острое инфекционное высоко контагиозное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем.

У больного поднимается высокая температура до 40,5 градусов, воспаляются слизистые оболочки полости рта и верхних дыхательных путей, начинается конъюнктивит, появляются симптомы общей интоксикации, а на коже - характерная сыпь .

Источником инфекции является больной человек, в том числе в инкубационном периоде до клинических проявлений инфекции. Часто болезнь начинается как простудное заболевание. Но как только появляется сыпь, необходимо сразу же сдавать анализы на корь.

Одним из частых осложнений является специфическая коревая пневмония.

Специфического лечения против кори нет. Единственная мера профилактики - вакцинация, которая включена в национальные календари профилактических прививок в большинстве стран мира. По рекомендации ВОЗ, охваты иммунизацией против кори должны составлять не менее 95 процентов от численности населения.