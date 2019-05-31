2019-05-31T14:27:20+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде снова появилась корь

Роспотребнадзор призывает нижегородцев сделать прививку против кори тем, кто не привит
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижнем Новгороде снова появилась корьВ Нижнем Новгороде снова появилась корьФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Нижегородском районе Нижнего Новгорода госпитализирован местный житель с подозрением на корь. Об этом «Комсомолке» сообщили в Роспотребнадзоре Нижегородской области.

Поскольку прививки против кори у него нет, ведомство совместно с медицинскими работниками проводят противоэпидемические мероприятия в очаге кори: медицинские осмотры и наблюдения за всеми, кто контактировал с заболевшим. Профилактические меры должны помочь предотвратить распространение болезни.

Напомним, вспышка кори в Нижегородской области произошла 15 февраля. Тогда Роспотребнадзор объявил о первых двух случаях заболевания в Дзержинске и Кстове. Потом больные появились и в Нижнем Новгороде, в том числе заболел один из сотрудников крупного торгового центра. В основном болели взрослые, но были и дети. В лицее №40 даже ввели специальные ограничения, не допускающие в здание учебного учреждения детей и сотрудников, не имеющих прививок против кори.

Тогда в Нижегородской области заболели 16 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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