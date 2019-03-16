2019-03-16T13:58:00+03:00
Общество

В лицее №40 Нижнего Новгорода обнаружили корь

Теперь все, у кого нет прививок от кори, не могут ходить в школу
Юлия ДАНЧЕНКО
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В лицее №40 Нижнего Новгорода обнаружили корьВ лицее №40 Нижнего Новгорода обнаружили корьФото: Олег УКЛАДОВ
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Количество больных корью в Нижнем Новгороде увеличивается. Никаких официальных данных пока нет. Однако известно, что в школе №40 также появился заболевший.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, в инфекционную больницу №2 поступила ученица лицея №40 с подозрением на корь. Девочка учится в 3 "В" классе. Последний раз она была в школе 13 марта. При этом инкубационный период кори составляет 21 день.

На сайте учебного заведения размещена информация о том, что с 16 марта в школу не допускаются ученики и сотрудники, у которых нет прививок против кори.

- От обучения и работы отстраняются все дети и персонал, не привитые против кори по любой причине (отказ от прививок, наличие медицинского отвода) и не болевших корью, - говорится на сайте.

Вернутся к урокам или на работу дети и персонал смогут только после предоставления документального подтверждения о проведении прививки против кори.

Напомним, по последним данным, которые были 4 марта, в Нижегородской области корью болели 11 человек: шесть детей и пять взрослых. В том числе заболел сотрудник одного из торговых центров. Все они были не привиты от кори.

Всем жителям и гостям Нижегородской области нужно быть крайне осторожными. Корь – это смертельное инфекционное заболевание, которое предается воздушно-капельным путем и от которого нет специфического лечения. А это значит, что врачи не смогут выписать лекарство, которое победит болезнь. Лечение проводится лишь симптоматическое. Единственный способ защитить себя и своих близких - это сделать прививку.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем вопросам, касающимся кори, можно позвонить по «горячей» линии, которую организовал Роспотребнадзор. По телефону вы сможете проконсультироваться со специалистами и узнать все о профилактике кори, вакцинации, а также об иммунитете к указанному заболеванию.

Нижегородцы могут обратиться в ведомство по телефонам: 432-29-55, 432-29-70, 8-910-100-14-66.

Линия будет работать до 18 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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