«Достойная семья!»: Екатерина Одинцова выложила фотографии с невесткой и внуком

Телеведущая и бывшая гражданская жена Бориса Немцова Екатерина Одинцова поделилась новыми семейными фотографиями.

odintsovaprtrend Идеальный воскресный день в кругу семьи

- Идеальный воскресный день в кругу семьи, - написала экс-нижегородка.

На первом снимке - она вместе с мамой и невесткой, на двух других - ее сын Антон Немцов с маленьким Борей.

Антон Немцов назвал своего первенца в честь отца.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подписчики Одинцовой принялись нахваливать звездное семейство.

- Очень хорошие детки. Достойная семья. Какие родители шикарные, такие и дети, - прокомментировала ok_sana0379.

- Как летит время! Недавно был мальчиков, а уже папа, - написала про Антона Немцова g.irma.m.g.

- Какая же милая невестка. Прямо как вторая доча ваша, - добавила var_natasha.

Напомним, что внебрачный сын убитого политика впервые стал отцом в конце января прошлого года. Одним из первых с рождением наследника Антона поздравил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.

- У Антона Немцова, сына Бориса Немцова, родился сын. Борис Немцов-младший. Вот, - сообщил подписчикам Венедиктов.

Днем информацию о появлении на свет маленького Бори подтвердила теперь уже бабушка Екатерина Одинцова. В Инстаграме телезвезда написала: «Поздравляю! Молодцы! Ура! Немцовых стало больше».

Позже нижегородка летала в Мюнхен на выписку невестки и внука из роддома. Тогда же Екатерина призналась, что очень хочет стать не только бабушкой, но и прабабушкой.

«Комсомолка» писала, что 23-летний Антон Немцов женился на нижегородке Анне Игнатьевой 15 июня 2018 года. Звездная свадьба прошла в фешенебельном отеле элитного поселкаБарвиха. К слову, уже тогда поклонники звездной пары заподозрили молодоженов в скором появлении малыша.

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