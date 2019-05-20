«Достойная семья!»: Екатерина Одинцова выложила фотографии с невесткой и внуком
Телеведущая и бывшая гражданская жена Бориса Немцова Екатерина Одинцова поделилась новыми семейными фотографиями.
- Идеальный воскресный день в кругу семьи, - написала экс-нижегородка.
На первом снимке - она вместе с мамой и невесткой, на двух других - ее сын Антон Немцов с маленьким Борей.
Антон Немцов назвал своего первенца в честь отца.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Подписчики Одинцовой принялись нахваливать звездное семейство.
- Очень хорошие детки. Достойная семья. Какие родители шикарные, такие и дети, - прокомментировала ok_sana0379.
- Как летит время! Недавно был мальчиков, а уже папа, - написала про Антона Немцова g.irma.m.g.
- Какая же милая невестка. Прямо как вторая доча ваша, - добавила var_natasha.
Напомним, что внебрачный сын убитого политика впервые стал отцом в конце января прошлого года. Одним из первых с рождением наследника Антона поздравил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.
- У Антона Немцова, сына Бориса Немцова, родился сын. Борис Немцов-младший. Вот, - сообщил подписчикам Венедиктов.
Днем информацию о появлении на свет маленького Бори подтвердила теперь уже бабушка Екатерина Одинцова. В Инстаграме телезвезда написала: «Поздравляю! Молодцы! Ура! Немцовых стало больше».
Позже нижегородка летала в Мюнхен на выписку невестки и внука из роддома. Тогда же Екатерина призналась, что очень хочет стать не только бабушкой, но и прабабушкой.
«Комсомолка» писала, что 23-летний Антон Немцов женился на нижегородке Анне Игнатьевой 15 июня 2018 года. Звездная свадьба прошла в фешенебельном отеле элитного поселкаБарвиха. К слову, уже тогда поклонники звездной пары заподозрили молодоженов в скором появлении малыша.
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ИСТОЧНИК KP.RU