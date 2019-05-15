«Лучше Памелы Андерсон»: Телеведущая Екатерина Одинцова порадовала поклонников новым образом
Телеведущая Екатерина Одинцова примерила новый образ ради гламурной вечеринки. Снимками с мероприятия экс-нижегородка поделилась в своем Инстаграме.
- Я в образе Памелы Андерсон (как зорко отметил телеграмм-канал «Антиглянец») на вечеринке в стиле 90-х годов «Гламур». Вчера наградили лучших блогеров, работающих в самых разных форматах. Было много новых лиц и интересных встреч, - написала телезвезда. - В ответ на вопросы о платье: это не тот же бренд, что на Меган Маркл во время выписки из роддома.
Подписчики восхитились ретро-образом знаменитости и заявили, что она выглядит лучше голливудской звезды.
- Памела? Ей до вас далеко. От вас энергия на расстоянии такая хорошая и положительная, - похвалила lanaorlova94.
- Вы лучше Памелы, - подтвердила amaliadorohova.
- Вау, Мэрилин Монро нервно курит в углу, - добавила tata4karapetyan.
- Мне кажется, на Леди Гагу похожи, - вовсе заявила an.8646.
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ИСТОЧНИК KP.RU