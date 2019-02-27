2019-02-27T13:18:34+03:00
Звезды

Екатерина Одинцова: «Жизнь идет, а горе не становится меньше»

27 февраля исполнилось четыре года со дня убийства Бориса Немцова [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Бывшая гражданская жена Немцова поделилась архивными фотографиями.Бывшая гражданская жена Немцова поделилась архивными фотографиями.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Известная телеведущая Екатерина Одинцова разоткровенничалась в Инстаграме в день памяти Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года. Новый пост бывшая гражданская жена политика сопроводила архивными фотографиями.

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Горе не становится меньше, с ним просто смиряешься.
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- Четыре года, как у моих детей не отца. Жизнь идет, а горе не становится меньше. С ним просто смиряешься и учишься жить дальше, - призналась экс-нижегородка.

Бывшая гражданская жена Немцова поделилась архивными фотографиями. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшая гражданская жена Немцова поделилась архивными фотографиями.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшая гражданская жена Немцова поделилась архивными фотографиями. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшая гражданская жена Немцова поделилась архивными фотографиями.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Екатерина поблагодарила друзей, которые все эти годы находятся рядом с ее детьми и участвуют в их становлении добрыми и строгими советами.

- Кто хранит и защищает память о Борисе, - заключила телезвезда.

Бывшая гражданская жена Немцова поделилась архивными фотографиями. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшая гражданская жена Немцова поделилась архивными фотографиями.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшая гражданская жена Немцова поделилась архивными фотографиями. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшая гражданская жена Немцова поделилась архивными фотографиями.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подписчики выразили свои соболезнования, отметив, что у них с Немцовым была счастливая семья.

- Бесподобные фото. Чувствуешь, какая любовь была в вашей семье, - прокомментировала eremenkoekaterina9432.

- Светлая память! По фотографиям видно, как сильно любил Борис своих детей, - считает rodcuanamaria.

- Главное, что он в вашем сердце навсегда. Берегите себя! - добавила suernbprincess.

Бывшая гражданская жена Немцова поделилась архивными фотографиями. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшая гражданская жена Немцова поделилась архивными фотографиями.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Антон Немцов также поделился старым снимком с отцом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Антон Немцов также поделился старым снимком с отцом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Примечательно, что в день годовщины смерти отца Антон Немцов обошелся без откровений в соцсетях, зато выложил старый снимок, на котором он вместе с Борисом. При этом его сестра Дина вовсе не стала ничего размещать в своем Инстаграме 27 февраля, но поделилась фотографиями с марша памяти Бориса Немцова, прошедшем пару дней назад в Москве.

dinanemtsova_dinanemtsova_
Спасибо всем, кто помнит и уважает моего отца! #маршнемцова2019
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ИСТОЧНИК KP.RU

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