Екатерина Одинцова: «Жизнь идет, а горе не становится меньше»

Известная телеведущая Екатерина Одинцова разоткровенничалась в Инстаграме в день памяти Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года. Новый пост бывшая гражданская жена политика сопроводила архивными фотографиями.

odintsovaprtrend Горе не становится меньше, с ним просто смиряешься.

- Четыре года, как у моих детей не отца. Жизнь идет, а горе не становится меньше. С ним просто смиряешься и учишься жить дальше, - призналась экс-нижегородка.

Бывшая гражданская жена Немцова поделилась архивными фотографиями.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшая гражданская жена Немцова поделилась архивными фотографиями.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Екатерина поблагодарила друзей, которые все эти годы находятся рядом с ее детьми и участвуют в их становлении добрыми и строгими советами.

- Кто хранит и защищает память о Борисе, - заключила телезвезда.

Бывшая гражданская жена Немцова поделилась архивными фотографиями.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшая гражданская жена Немцова поделилась архивными фотографиями.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подписчики выразили свои соболезнования, отметив, что у них с Немцовым была счастливая семья.

- Бесподобные фото. Чувствуешь, какая любовь была в вашей семье, - прокомментировала eremenkoekaterina9432.

- Светлая память! По фотографиям видно, как сильно любил Борис своих детей, - считает rodcuanamaria.

- Главное, что он в вашем сердце навсегда. Берегите себя! - добавила suernbprincess.

Бывшая гражданская жена Немцова поделилась архивными фотографиями.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Антон Немцов также поделился старым снимком с отцом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Примечательно, что в день годовщины смерти отца Антон Немцов обошелся без откровений в соцсетях, зато выложил старый снимок, на котором он вместе с Борисом. При этом его сестра Дина вовсе не стала ничего размещать в своем Инстаграме 27 февраля, но поделилась фотографиями с марша памяти Бориса Немцова, прошедшем пару дней назад в Москве.

dinanemtsova_ Спасибо всем, кто помнит и уважает моего отца! #маршнемцова2019

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