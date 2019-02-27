Екатерина Одинцова: «Жизнь идет, а горе не становится меньше»
Известная телеведущая Екатерина Одинцова разоткровенничалась в Инстаграме в день памяти Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года. Новый пост бывшая гражданская жена политика сопроводила архивными фотографиями.
- Четыре года, как у моих детей не отца. Жизнь идет, а горе не становится меньше. С ним просто смиряешься и учишься жить дальше, - призналась экс-нижегородка.
Бывшая гражданская жена Немцова поделилась архивными фотографиями.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Бывшая гражданская жена Немцова поделилась архивными фотографиями.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Екатерина поблагодарила друзей, которые все эти годы находятся рядом с ее детьми и участвуют в их становлении добрыми и строгими советами.
- Кто хранит и защищает память о Борисе, - заключила телезвезда.
Бывшая гражданская жена Немцова поделилась архивными фотографиями.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Бывшая гражданская жена Немцова поделилась архивными фотографиями.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Подписчики выразили свои соболезнования, отметив, что у них с Немцовым была счастливая семья.
- Бесподобные фото. Чувствуешь, какая любовь была в вашей семье, - прокомментировала eremenkoekaterina9432.
- Светлая память! По фотографиям видно, как сильно любил Борис своих детей, - считает rodcuanamaria.
- Главное, что он в вашем сердце навсегда. Берегите себя! - добавила suernbprincess.
Бывшая гражданская жена Немцова поделилась архивными фотографиями.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Антон Немцов также поделился старым снимком с отцом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Примечательно, что в день годовщины смерти отца Антон Немцов обошелся без откровений в соцсетях, зато выложил старый снимок, на котором он вместе с Борисом. При этом его сестра Дина вовсе не стала ничего размещать в своем Инстаграме 27 февраля, но поделилась фотографиями с марша памяти Бориса Немцова, прошедшем пару дней назад в Москве.
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ИСТОЧНИК KP.RU