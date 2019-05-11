Екатерина Одинцова: «Поставить штамп в паспорт - самое простое, что можно сделать, но не самое умное»

Известная телеведущая Екатерина Одинцова намекнула подписчикам, что ее сердце свободно. В своем Инстаграме бывшая гражданская жена Бориса Немцова опубликовала отрывок интервью трехлетней давности, в котором заявила:

odintsovaprtrend Поставить себе штамп в паспорт это самое простое, что можно сделать, но не самое умное.

«С возрастом ты становишься очень проницательной и порой видишь, что даже самый прекрасный человек в тех или иных планах и целях не совпадает с тобой, и ничего длительного с ним построить не получится. <…> Однажды я сказала: «Наверное, я не буду жить под одной крышей с мужчиной, пока мои дети не вырастут. Сначала я должна отдать все им, а потом со спокойным сердцем устраивать свое личное благополучие».

- Прочитала и улыбнулась. Дети выросли, чем теперь буду обосновывать свою холостяцкую жизнь? - написала Одинцова в микроблоге 11 мая.

Телезвезда призналась, что штамп в паспорте для нее необязателен. Куда важнее глубокие, искренние отношения. К тому же экс-нижегородка должна быть уверена, что не разочаруется в избраннике.

- Никакой фальши не потерплю! - заявила 46-летняя телеведущая. - Поставить себе штамп в паспорт - это самое простое, что можно сделать, но не самое умное. Нужны настоящие чувства, взаимоуважение и поддержка. Поэтому только с таким человеком можно жить вместе. Я четко понимаю, какими должны быть отношения, и думаю, что торопиться мне некуда. На все судьба.

В комментариях под постом у Екатерины поинтересовались, является ли новая публикация завуалированным описанием поиска второй половинки.

- Намек на то, что сердце свободно и если есть мужчины подходящие под ваш критерий? - спросил rakhimboxing.

Екатерина Одинцова, не так давно ставшая бабушкой, подтвердила: ее слова истолкованы верно. Там же, в комментариях, знаменитость сказала, что выйти замуж за иностранца вряд ли сможет.

- Мне важно говорить на одном языке - на русском, - уточнила телеведущая.

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