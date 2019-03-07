Мать Лизы Тишкиной, пропавшей в Сарове ровно 10 лет назад: «Я буду ждать тебя, пока бьется мое сердце»

Ровно 10 лет назад, 7 марта 2009 года, в Сарове пропала Лиза Тишкина. Рано утром 10-летняя девочка ушла из дома в школу. Это был субботний день, и детей ждал концерт по случаю 8 марта. После мероприятия ученики разошлись по домам. Школа №1, в которой училась Лиза, находится недалеко от дома: девочка ездила на автобусе несколько остановок. Незадолго до бесследного исчезновения Лизу видели рядом со стадионом «Авангард», она шла с двумя одноклассниками. После того, как их пути разошлись, девочка будто провалилась сквозь землю.

Поиски Лизы ведутся до сих пор, но нет никаких зацепок. Куда могла исчезнуть маленькая девочка в закрытом городе средь бела дня? Уже 10 лет нет ответа на этот вопрос.

Ориентировки на Лизу Тишкину распространяются по всей России

- Пока бьется мое сердце, я буду тебя ждать, - написала в соцсетях сегодня утром мама пропавшей Лизы – Дина Горшкова.

Она помнит то утро в мельчайших подробностях.

- 7 марта 2009 года в 7:40 утра Лиза убежала в школу, настроение в это утро у нее было отличное. И шагнула в неизвестность. Выпал ей путь в тот день по дороге в один конец. Было Лизе 10 лет. А сегодня 10 лет, как Лизы нет дома.

Женщина верит, что ее дочь вернется домой. Она ждет ее. Она гадает, что принесет ей этот год, а главное – узнает ли она, наконец, что произошло в тот день, забравший у нее любимое и единственное дитя.

- Неизвестность - это медленный убийца. Он убивает изнутри, медленно и верно, - делится Дина.

Она просит каждого, кто знает хотя бы какую-нибудь информацию о том дне или о Лизе, сообщить ей. Она просто хочет знать правду!

- Огромная просьба: не молчите. Сообщить информацию можно на электронную почту: tishkina-d@mail.ru, придти или написать письмо по адресу: 607183, г. Саров, Нижегородская область, ул. Радищева д.11 кв.16, Горшковой Дине Владимировне. Анонимность и конфиденциальность гарантируются. Важна любая самая мелкая мелочь, - обратилась к людям мать Лизы.

Возрастные прогрессии: как Лиза могла выглядеть в подростковом возрасте и как она может выглядеть сейчас. Фото: страница Дины Горшковой в соцсети

Напомним, уголовное дело по статье "Убийство", которое было возбуждено после исчезновения Лизы, расследуется до сих пор. Трижды в Сарове осушали местную реку Сатис, в которой, как полагали сыщики, могла утонуть Лиза. Однако ни тела, ни каких-либо ее вещей найдено не было.

В последний раз Лизу видели около стадиона "Авангард" недалеко от школы.

История Лизы Тишкиной прогремела на всю страну весной 2018 года, когда в сети были опубликованы снимки девушки, невероятной похожей на повзрослевшую Лизу. Фотографии были сделаны волонтерами во время бесплатных обедов для бездомных в Москве. Мама Лизы Дина Горшкова, увидев девушку на фото, тут же отправилась в столицу, чтобы найти ее. К поискам подключились десятки неравнодушных людей, журналисты, следователи. Целую неделю вся страна с замиранием сердца следила за этой историей, но, увы, чуда не произошло. Встреча загадочной незнакомки с фото и Дины Горшковой состоялась в эфире программы «Пусть говорят». Тест ДНК показал, что вероятность родства между ними 0%.

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