2018-08-24T11:41:36+03:00
Общество

«Она уже собирается объявиться»: предсказательница уверена, что пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева хочет вернуться домой

Версия о том, что девочка заблудилась, уже отпала
Юлия ДАНЧЕНКО
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«Она уже собирается объявиться»: предсказательница уверена, что пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева хочет вернуться домой«Она уже собирается объявиться»: предсказательница уверена, что пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева хочет вернуться домойФото: СОЦСЕТИ
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Таролог Мария Богатова, которая предсказала скорое возвращение Маши Ложкаревой, решила уточнить информацию.

- Да, Маша Ложкарева находится в компании молодого человека, но я не писала, что он сбежал из дому или пропал. Это хорошо известный ей парень, с которым ее связывает подростковая влюбленность. Они могут проживать с ним где угодно: дача, квартира, пока родители в отъезде. Она уже собирается объявиться, по крайней мере, мысли есть у нее такие и шаги предпринимает. У нее сейчас болит голова, но это, скорее, из-за нервов в связи со своим внезапным уходом и возвращением.

По мнению Марии Богатовой, отец Маши первый узнает о ее возвращении. Девочка либо придет к именно к нему или ему позвонит.

Однако версия Маши, скорее всего, будет отличаться от той, что рассказала Мария Богатова. Таролог уверена, что Маша расскажет свою версию произошедшего.

- Девочка представит информацию совсем не так, как я здесь описала, чтобы не разжигать к себе злость общества и близких. Она прекрасно знает о том, что ее ищут, и информация будет представлена от нее другая, возможно, это будет представлено как болезнь или травма, - считает Мария Богатова.

Тем временем волонтеры уже прочесали лес в Кстовском районе и уверены, что девочка не заблудилась в лесу.

- Мы проверяем все показатели. Единственное что: у нас отпала версия плутания по лесу. Потому что за несколько дней Маша куда-нибудь точно вышла. А прошло уже очень много времени, - сообщил «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин.

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