СЕГОДНЯ 10:10 2018-08-22T10:21:23+03:00

Крик души: мама пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой обратилась ко всем, кто может о местонахождении ее дочери Фото: СОЦСЕТИ

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Крик о помощи появился на страничке в социальных сетях мамы пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой (орфография и пунктуация автора).

- Мы продолжаем искать Машу. Я хочу обратиться к тем, кто, возможно, знает, где моя дочь... и по каким-то причинам не сообщает эту информацию... Умоляю Вас!!! скажите... Возможно, жизнь Маши в опасности... Пожалуйста... скажите мне...Мой телефон 89030434956.

Волонтеры не опускают руки. Они до сих пор не свернули штаб и ведут активные поиски девочки. Но пока никаких результатов нет. Не нашли ни велосипед, на котором Маша уехала кататься, ни ее телефон. Ее нет ни на одной из видеокамер близлежащих магазинов. Не нашли ее и на видеорегистратора проезжающих в это время машин. Маша словно испарилась.

Количество добровольцев сейчас сократилось. Волонтеры призывают помочь неравнодушных граждан. И обращают внимание, что место штаба переместилось на дачу к отцу Маши Владимиру Ложкарева в СНТ «Борок». Заезжать в садовое товарищество нужно через вторые ворота – поворот направо, а дальше прямо. Ориентиром может служить бело-сине-красный забор. Через дом от него и находится новое место штаба волонтеров.

Напомним, за точное местонахождение Маши объявлено вознаграждение в 500 тысяч рублей. За велосипед или телефон девочки также объявлено вознаграждение – 50 тысяч рублей.