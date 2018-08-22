2018-08-22T10:21:23+03:00
Общество

Крик души: мама пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой обратилась ко всем, кто может о местонахождении ее дочери

Она надеется, что девочка просто прячется
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Крик души: мама пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой обратилась ко всем, кто может о местонахождении ее дочериКрик души: мама пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой обратилась ко всем, кто может о местонахождении ее дочериФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Крик о помощи появился на страничке в социальных сетях мамы пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой (орфография и пунктуация автора).

- Мы продолжаем искать Машу. Я хочу обратиться к тем, кто, возможно, знает, где моя дочь... и по каким-то причинам не сообщает эту информацию... Умоляю Вас!!! скажите... Возможно, жизнь Маши в опасности... Пожалуйста... скажите мне...Мой телефон 89030434956.

Волонтеры не опускают руки. Они до сих пор не свернули штаб и ведут активные поиски девочки. Но пока никаких результатов нет. Не нашли ни велосипед, на котором Маша уехала кататься, ни ее телефон. Ее нет ни на одной из видеокамер близлежащих магазинов. Не нашли ее и на видеорегистратора проезжающих в это время машин. Маша словно испарилась.

Количество добровольцев сейчас сократилось. Волонтеры призывают помочь неравнодушных граждан. И обращают внимание, что место штаба переместилось на дачу к отцу Маши Владимиру Ложкарева в СНТ «Борок». Заезжать в садовое товарищество нужно через вторые ворота – поворот направо, а дальше прямо. Ориентиром может служить бело-сине-красный забор. Через дом от него и находится новое место штаба волонтеров.

Напомним, за точное местонахождение Маши объявлено вознаграждение в 500 тысяч рублей. За велосипед или телефон девочки также объявлено вознаграждение – 50 тысяч рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
После публикации в «Комсомолке» глава Минздрава собрала совещание с экспертами, чтобы решить вопрос с закупкой лекарств для тяжелобольных детей
По официальным данным, всего 7 детей нуждаются в незарегистрированных в России лекарствах, а по оценкам специалистов - их не меньше 23 тысяч [видео]
Новости 24
Наземный переход через реку Левинка в Нижнем Новгороде будет отремонтирован в 2018 году
Глеб Никитин посетил с рабочим визитом Дивеевский район
«Поезда здоровья» побывали в 100 населенных пунктах Нижегородской области
В Нижегородской области осудили организатора группы «обнальщиков»
Нижегородец задолжал своему ребенку почти один миллион рублей
90 процентов котельных Теплоэнерго в Нижнем Новгороде готовы к отопительному сезону
Нижегородку обвиняют в избиении подруги до смерти
Нижегородец вымогал у врача 1,5 миллиона рублей
Коррупция в Нижегородской области выросла на 19 процентов
В Нижнем Новгороде скоро начнется гроза
Количество присасывания клещей в Нижегородской области снизилось на 27 процентов
Росгвардия подключилась к поискам 9-летней Маши Люлиной
В Нижнем Новгороде появится новый рейс до Санкт-Петербурга