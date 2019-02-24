Волонтеры открыли доступ к видеозаписям с дронов из районов поиска Маши Ложкаревой

Поисково-спасательный отряд «Волонтер» открыл доступ к видеозаписям с дронов из районов поиска пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой. Об этом сообщается в группе отряда.

Напомним, Маша Ложкарева пропала в Кстовском районе 1 августа 2018 года. Девочка просто отправилась вечером покататься на велосипеде – и с того момента о ней нет никакой информации. Сотни человек прочесывали лес днями и ночами, эхолотами изучались водоемы и колодцы, но Маша в буквальном смысле словно под землю провалилась. И вот теперь волонтеры предложили нижегородцам помочь в изучении записей с дронов.

- Любой желающий может участвовать в просмотре нескольких часов видео. Мы надеемся с помощью внимательных пользователей выявить подозрительные места и объекты. Эти видеозаписи уже просматривали сотрудники МВД, СК и добровольцы, однако всегда можно упустить на записи важную деталь. Возможно, именно ваш внимательный взгляд поможет следствию установить причину исчезновения Маши, - обращаются к нижегородцам волонтеры.

Видеозаписи можно скачать здесь.

Если вы обнаружите что-то подозрительное, вы можете написать сообщение в группу ПСО «Волонтер» в социальной сети «ВКонтакте» с указанием имени файла и точного времени записи, либо передать информацию по телефону горячей линии 8 (831) 291-51-51.