«Он обещал купить мне квартиру, если я рожу ему ребенка»: Последние годы маньяк Дмитрий Макаров был одержим идеей стать отцом

- Я хорошо знаю маньяка Дмитрия Макарова, сбежавшего из психбольницы, - раздался звонок в редакции «Комсомольской правды». - Несколько лет назад он предлагал купить мне квартиру, если я рожу ему ребенка. В последнее время он был одержим идеей наследника.

«Это же торговля детьми!»

На встречу в кафе 25-летняя Виктория Кислова (имя героини изменено. - Прим. ред.) пришла неохотно. Симпатичная блондинка небольшого роста то и дело оглядывалась по сторонам, словно опасаясь слежки и внезапного нападения.

- Вы не представляете, я сейчас живу как на вулкане! Кто знает, где он теперь объявится? - испуганно озирается девушка. - У него баб немерено - у кого-нибудь из них он и обитает!

Себя Виктория к числу его женщин не относит, хотя несколько лет назад у нее была возможность стать не просто его любовницей, а матерью его детей.

- Я тогда только-только приехала в Нижний Новгород из другого города с маленьким ребенком на руках, - вспоминает Виктория. - Денег нет, мужа нет, угла своего тоже нет. Тут он и подвернулся - дескать, роди мне ребенка, потом напиши отказ и отдай его мне. А я тебе за это квартиру куплю. Только я не согласилась. Видимо, он таким способом надеялся со мной переспать.

Впрочем, у знакомых Виктории другая версия событий тех лет. По их словам, на «заманчивое» предложение 44-летнего маньяка девушка не только согласилась, но и попыталась выполнить свою часть контракта. Да только забеременеть у нее тогда не получилось. Позднее с этим предложением Дмитрий обращался и к другим девушкам, но тоже безрезультатно.

- Видимо, не дает бог детей такому уроду, - судачили тогда местные кумушки, узнав о готовившейся сделке. - А то видано ли дело - роди и отдай. Это же настоящая торговля детьми!

После расставания сжег дом

Острое желание иметь детей вообще стало для Дмитрия Макарова настоящим злым роком. В молодости женщин он воспринимал исключительно как забаву, собирая внушительную коллекцию. Но с годами все сильнее давал о себе знать отцовский инстинкт. Наблюдая за детьми в парке, любуясь молодыми семьями с колясками, он начал задумываться о детях. И вот тут-то и начались проблемы - несмотря на все обещания и заманчивые предложения, женщины упорно отказывались обзаводиться детьми от мужчины с такой сомнительной репутацией. Судите сами, к тому времени у него за плечами был уже не один тюремный срок.

- Чего только не было в его копилке: кражи, грабежи, воровство. А однажды он изнасиловал дочь своей сожительницы - лет 18 девчонке было! - рассказывают знакомые Дмитрия. - В общей сложности, он провел в тюрьме лет десять.

Когда встал вопрос о детях, то первым выбор пал на его тогдашнюю сожительницу - многодетную мать Елизавету (имя героини изменено. - Прим. ред.). Единственная из всех его женщин, она была даже несколько влюблена в Дмитрия и готова была следовать за ним хоть в огонь, хоть в воду, хоть в роддом. Вскоре ей действительно удалось забеременеть.

- Да только с ним ведь не уживешься! Вскоре у них какая-то ссора случилась, и она сделала аборт, - рассказывают знакомые Макарова. - Когда он узнал, у него была настоящая истерика. Так они после этого и разбежались.

Потом Дмитрий обзавелся новой подругой - 30-летняя Екатерина (имя героини изменено. - Прим. ред.) была из довольно обеспеченной семьи и о темном прошлом Дмитрия даже не догадывалась. На нее он тоже возлагал большие надежды, но как только она узнала о его судимостях, тут же испарилась - ни звонков, ни сообщений, ни встреч.

- Димка, конечно, в долгу не остался. Как только она его бросила, у нее тут же внезапно сгорел дом стоимостью семь миллионов рублей, - вспоминают местные жители. - Тогда все говорили, что он к этому руку приложил. Он вообще человек очень мстительный.

«Зачем понтами кичиться?»

С просьбой о детях Дмитрий Макаров обращался и к своей нынешней сожительнице - 43-летней Марине. Но она, уже имея взрослого сына, отбывающего наказание в местах не столь отдаленных, дважды наступать на те же грабли не собиралась. Но надо отдать ей должное - после ареста Дмитрия она полностью взяла на себя управление всем его капиталом. А хозяйство, надо сказать, немалое: больше 30 гаражей, сдающихся в аренду, автосервис, несколько отечественных автомобилей.

- С виду он, конечно, бомж бомжом, но деньжата у него водились, - уверены знакомые Дмитрия Макарова. - В месяц тысяч сто выходило! Он просто никогда не

выпячивал свои доходы: тачки покупал отечественные, одевался во что придется. Так и говорил: «Это все понты. А я не малолетка какая-нибудь, чтобы понтами кичиться». Последние полгода всем хозяйством Марина заправляет. Она же помогла его матери разменять их старую трешку на две однокомнатные квартиры. Одна бы бабушка не смогла провернуть такую операцию - она еле ходит!

Надо сказать, что с Мариной Дмитрию Макарову вообще повезло. Помимо хорошей деловой хватки, она обладает неплохими связями. Причем как раз по нужному профилю.

- У нее есть лучшая подруга - адвокат, - рассказывают соседи Макарова. - За последние годы она его несколько раз из тюрьмы вытаскивала: и сама в законах разбирается, и дети работают - один в следственном комитете, другой - в прокуратуре. Так что у него тут все схвачено. Чтобы его действительно посадили, надо отправить его на освидетельствование в Казань. Только там смогут сделать независимое заключение.

Впрочем, для начала Дмитрия Макарова было бы неплохо хотя бы найти - поиски преступника продолжаются уже почти месяц. Из психиатрической клиники он сбежал еще 27 декабря 2018 года, однако отыскать его так и не удалось.

БДИ!

Приметы сбежавшего мужчины: телосложение среднее, рост 170-175 сантиметров, залысины. В момент исчезновения он был одет в рубашку в клетку, темные трико и черные тапочки. У него искривлен нос. Если у вас есть какая-либо информация о нем, срочно сообщите волонтерам по номеру 8-831-283-82-00 или сразу в полицию: 102.

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