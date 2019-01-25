«Он платил подросткам по 3,5 тысячи за секс»: В деле маньяка Дмитрия Макарова появились новые подробности

Перевернутые канистры, разлитое машинное масло, окровавленные секс-игрушки - участники гаражного кооператива «Чайка», войдя вслед за полицейскими в бокс нижегородца Дмитрия Макарова, не поверили своим глазам. Прямо на полу полутемного помещения, скорчившись в неестественной позе, лежала совсем молоденькая девушка. Ноги и живот у нее были перепачканы кровью.

- Мертвая? - охрипшим голосом выдохнул один из мужчин.

- Да нет, живая, - успокоил его другой, коснувшись тела. В ответ девушка слабо захрипела. Как позднее показала экспертиза, 18-летняя Оксана Миленко (имя героини изменено. - Прим. ред.) была накачана сильнейшими психотропными веществами. В своем гараже Дмитрий Макаров продержал ее не одни сутки.

Задолжавших девочек отдавал сутенеру

Дурная слава о «Димке-гаражнике» шла по Автозаводу не первый год. Больше всех неприятностей местным жителям доставляла сколоченная им банда подростков. Откуда в его окружении взялись тринадцатилетние школьники, никто доподлинно не знал. Кто говорил, что они живут у него в гараже, кто уверял, что они ходят из расположенной неподалеку с гаражами школы-интерната для умственно отсталых детей. Однако факт остается фактом - в последние годы его частенько видели в компании подростков.

- Обитали они в одном из его гаражей и помогали ему в воровских делишках: где гараж вскрыть, где крышу подломать, где бокс подпалить, - вспоминает местная жительница Валентина (имя героини изменено. - Прим. ред.). Они же помогали ему эти гаражи строить - тяп-ляп и готово. А взамен он им спирт наливал. Купит, бывало, целую канистру - они и рады стараться!

«Он платил подросткам по 3,5 тысячи за секс»: В деле маньяка Дмитрия Макарова появились новые подробностиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Если мальчишки были бесценной рабсилой, то на девочек-подростков у Дмитрия Макарова были свои планы.

- У него была целая схема: даст в долг тысяч 60 какой-нибудь 15-летней девчонке, проценты начинают бежать. А она нигде не работает еще - как отдавать? Так и попадали к нему: одних в качестве своих «игрушек» использовал, других - знакомому сутенеру отдавал, чтобы долг отрабатывала. А он потом с этого процент имел, - рассказывает знакомая Дмитрия Макарова Вероника Колесова (имя героини изменено. - Прим. ред.). - Он мне сам лично рассказывал про одну девчонку лет шестнадцати, которая уже не один год такой долг отрабатывает. Но выбраться из этой кабалы невозможно!

С молоденькими девочками 44-летнего мужчину видели действительно очень часто. Впрочем, он вообще был охоч до женского пола.

- На что только ведутся, - вздыхали местные жители, видя его в компании очередной молодой красотки.

В основном велись на деньги - кто-то грезил о новом айфоне, а кому-то хватало суммы поменьше. Как рассказывают знакомые насильника, девочкам-подросткам он платил по 3,5 тысячи рублей за секс.

- Да он вообще был на этой теме помешан, - рассказывает клиент его автосервиса Виктор Иннокентьев (имя героя изменено. - Прим. ред.) - Вы его гараж видели? Там целый склад секс-игрушек! Я когда первый раз зашел, то в шоке был. Мало того, он все свои оргии с девушками на телефон снимал и показывал всем встречным-поперечным. У него целая картотека этих видео. Думаю, полиция догадалась изъять у него телефон - там весь набор доказательств.

Банда психбольных

Несмотря на все это, Дмитрий Макаров всегда был уверен в своей полной безнаказанности. И все благодаря медицинской справке от психиатра, которую ему выдали около десяти лет назад.

- Он абсолютно здоров, - рассказывают его знакомые. - И раньше он из тюрьмы не вылезал: то за кражу, то за изнасилование сидел. Но потом мама помогла ему сделать справку, что он якобы невменяемый. Сейчас она уже на пенсии, а раньше в психиатрической клинике работала - вот связи и остались. Одна подруга у нее как раз на Июльских днях раньше работала, где он после задержания в мае 2018 года сидел. После получения справки жизнь у него заметно наладилась. Чтобы он ни натворил, уже идет не в тюрьму, а в психушку. Полежит там несколько месяцев - и опять на свободе. Иногда он там просто так пролечивался, для подтверждения диагноза. Последний раз побывал там в мае 2018 года, за несколько дней до изнасилования той девушки.

Макаров сбежал из психиатрической клиники почти месяц назад.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Помимо подтверждения диагноза, была у его частых визитов в психиатрические больницы и еще одна причина. Именно там он мог познакомиться и подружиться с настоящими сумасшедшими.

- Им всем выписывали рецепты на сильнодействующие медицинские препараты, многие из которых вырубают вполне конкретно, - рассказывает Вероника Колесова. - Подружившись с больными, он потом по их рецептам покупал такие препараты в аптеках. Полагаю, именно такие таблетки он подсыпал той девочке в мае 2018 года. Говорили же, что она не спала, но двигаться не могла. Как раз подобное действие и оказывают эти транквилизаторы.

Более того, некоторые из тех, с кем он знакомился в психиатрической клинике, позднее помогали ему в его темных делишках.

- Надо ли где-то что-то украсть или отомстить проштрафившимся, он частенько использовал по-настоящему больных людей, - рассказывают знакомые Дмитрия. - Они в этом смысле беспроигрышный вариант: и наказание им не грозит, и себя они толком не контролируют. Если бы его тогда не задержали, он бы мог себе такую банду из них сколотить!

Эту возможность нельзя исключать и сейчас - несмотря на громкое задержание в мае 2018 года, Дмитрий Макаров вновь оказался не в тюрьме, а психиатрической клинике. Оттуда перед самым новым годом, 27 декабря, он благополучно сбежал. Сейчас в его поисках задействованы и полицейские, и добровольцы. Однако отыскать преступника пока не удается.

Продолжение следует…

После подготовки очередного материала про маньяка Дмитрия Макарова, сбежавшего из психиатрической клиники 27 декабря, в редакции «Комсомолки» раздался звонок:

- Я хорошо знаю Дмитрия, - тревожный женский голос то и дело прерывался. Несколько лет назад он предлагал купить мне квартиру, если я рожу ему ребенка. В последнее время он был одержим идеей наследника.

БДИ!

Приметы сбежавшего мужчины: телосложение среднее, рост 170 - 175 сантиметров, залысины. В момент исчезновения он был одет в рубашку в клетку, темные трико и черные тапочки. У него искривлен нос. Если у вас есть какая-либо информация о нем, срочно сообщите волонтерам по номеру 8-831-283-82-00 или сразу в полицию: 102.

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