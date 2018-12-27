Нижегородский маньяк, насильно удерживавший 18-летнюю девушку в гараже, сбежал из психбольницы

25 декабря в Нижнем Новгороде из психиатрической больницы №2, которая находится на улице Июльских дней, сбежал один из пациентов - 44-летний Дмитрий Макаров. При каких обстоятельствах это произошло - неизвестно, однако мужчина сейчас на свободе, и он опасен!

О том, что Макарова ищут, сообщила поисково-спасательная группа «Рысь».Приметы сбежавшего мужчины: телосложение среднее, рост 170-175 сантиметров, залысины. В момент исчезновения он был одет в рубашку в клетку, темные трико и черные тапочки. У него искривлен нос. Кроме того, Макаров нуждается в медицинской помощи.

Если у вас есть какая-либо информация о нем, срочно сообщите волонтерам по номеру 8-831-283-82-00 или сразу в полицию:102.

Макаров попал в психбольницу после жуткой истории, произошедшей в мае. Нижегородские полицейские обнаружили в одном из гаражных кооперативов Автозаводского района 18-летнюю девушку. Она находилась в полубессознательном состоянии. Выяснилось, что ее несколько дней удерживал и насиловал там 44-летний мужчина. Это и был Макаров. Все это время нижегородка была под действием сильнодействующих препаратов.

Оказалось, что накануне они вместе отдыхали на озере. Воспользовавшись моментом, мужчина подсыпал ей неизвестное вещество. В результате, девушка не спала, но совершено не могла сопротивляться. В таком состоянии он и отвез ее к себе в гараж.

Чтобы выяснить обстоятельства исчезновения Макарова, "Комсомолка" отправила запрос в психбольницу №2. На момент публикации ответ еще не поступил. Мы следим за развитием событий.

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