2019-01-08T20:51:55+03:00
Происшествия

Появилась обновленная ориентировка для поисков сбежавшего из психушки маньяка

Дмитрий Макаров, насильно удерживавший 18-летнюю девушку в гараже, нуждается в медицинской помощи
Анна МИГАЛОВА
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Макаров несколько дней насиловал девушку, которая находилась под воздействием неизвестного вещества.Макаров несколько дней насиловал девушку, которая находилась под воздействием неизвестного вещества.Фото: СОЦСЕТИ
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Новость о сбежавшем из психушки маньяке Дмитрии Макарове шокировала нижегородцев. Мужчина, насильно удерживавший 18-летнюю девушку в гараже, вырвался на свободу 25 декабря.

Поисково-спасательная группа "Рысь" распространила информацию о том, 44-летний пациент психиатрической больницы №2 на улице Июльских дней в Канавине опасен и нуждается в медицинской помощи.

Разыскиваемый среднего телосложения, ростом 170-175 сантиметров, с залысинами. Был одет в клетчатую рубашку, темное трико и черные тапочки. Особая примета - искривленный нос.

В Рождество "Рысь" распространила обновленную ориентировку. Волонтеры нашли более свежую фотографию с изображением маньяка Макарова. Так, по их мнению, будет проще узнать мужчину.

Напомним, жуткая история случилась в мае 2018 года. Нижегородские полицейские обнаружили в гаражном кооперативе Автозаводского района девушку. Она была в полубессознательном состоянии. Позже выяснилось, что ее несколько дней удерживал и насиловал 44-летний мужчина. Им оказался Дмитрий Макаров.

В гараже пострадавшая оказалась после того, как злоумышленник опоил ее неизвестным веществом (они вместе отдыхали на озере). В итоге девушка не спала, но совершенно была не в силах сопротивляться.

КОНКРЕТНО

Любую информацию о разыскиваемом необходимо срочно сообщить волонтерам по телефон 283-82-00 или в полицию по каналу связи 102.

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