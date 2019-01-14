Эксперты: «Найти сбежавшего из психбольницы маньяка Дмитрия Макарова трудно из-за того, что он так и не признан преступником»

Вот уже три недели в Нижегородской области продолжаются поиски сбежавшего из психиатрической больницы маньяка Дмитрия Макарова. В мае 2019 года он был задержан по подозрению в похищении и изнасиловании девушки, которая была найдена в его гараже. Как показала экспертиза, девушка была обколота психотропными препаратами. Сами местные жители утверждали, что девушки в этом гараже появлялись то и дело.

- По версии следствия, в отношении девушки были совершены насильственные действия сексуального характера, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – По подозрению в совершении этого преступления был задержан 44-летний местный житель. Известно, что он нигде не работал. Ни семьи, ни детей у него не было.

Вскоре после задержания он был помещен в психиатрическую клинику, в которой должен был лечиться до марта 2019 года. Однако дожидаться этого срока он не стал и сбежал аккурат накануне Нового года.

- Полиция, конечно, сразу обследовала все гаражи в нашем кооперативе, - рассказал «Комсомолке» один из работников гаражного кооператива «Чайка» Виктор. – Но ничего не нашли. Да и что они могли найти? Вскоре после его задержания его сожительница Марина даже все его машины куда-то дела. А у него их было штук семь! Все, правда, плохонькие: разбитые «Жигули», старенькие «Нивы»…С осени тут даже мама его перестала появляться – хотя до этого долгие годы приходила кормить местных бездомных собак.

В этом доме Дмитрий Макаров жил со своей престарелой матерью.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Несмотря на то, что весь город не на шутку встревожен исчезновением опасного маньяка, в самом кооперативе все спокойно.

- У нас никто особо не волнуется, - признается Виктор. – Да и что нам его бояться? Тут этого «Димку-гаражника» каждая собака знает. Хотя, честно скажу, едва ли он здесь появится.

Между тем, звонки от бдительных нижегородцев поступают к поисковикам с завидной регулярностью. То маньяка якобы видели на Автозаводе, то на Мещере – вот только по-настоящему ценных звонков единицы.

- В основном, люди говорят, что где-то видели кого-то отдаленно похожего: то уши чем-то схожи, то горбинка на носу, - рассказывает руководитель поискового отряда «Волонтер-НН» Сергей Шухрин. – Все эти звонки мы сразу передаем полиции и следователям, которые впоследствии и отрабатывают эту информацию. Хотя, что меня в этой истории насторожило, так это то, что к нам правоохранительные органы даже не обратились. Все листовки с его ориентировками и фотографиями мы начали в конце декабря распространять по собственной инициативе.

По мнению экспертов, поиски Дмитрия Макарова осложняются еще и тем, что он до сих пор не признан преступником.

- Официально он действительно считается не преступником, а нуждающимся в медицинской помощи. А значит, ищут его просто как пропавшего без вести, - объясняет Сергей Шухрин. – В случае с преступником, могут прослушиваться телефонные разговоры, применяться группы быстрого реагирования, запускаться специальные программы на камерах видеонаблюдения, оповещаться постовые о розыске преступника. В этом же случае ничего из этого применяться не может. Пропавших без вести у нас сотни, и дать сотрудникам ДПС ориентировку на каждого из них просто невозможно.

Оставляет желать лучшего и система оповещения в Нижегородской области. К примеру, хорошо зарекомендовавшее себя смс-информирование не рассчитано на рассылку фотографий. А это серьезно осложняет работу поисковикам.

- По сути, главный метод, который мы сейчас используем – это распространение ориентировок по социальным сетям, - признается Сергей Шухрин. – Выйти и прочесать город своими силами нет возможности, потому что район поиска не определен – вся Нижегородская область, весь Советский Союз.