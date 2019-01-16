«Он не пропускал ни одной юбки!»: Знакомые маньяка Дмитрия Макарова рассказали о его жизни до ареста

- В одном из гаражей Нижнего Новгорода в полубессознательном состоянии была обнаружена 18-летняя девушка. По версии следствия, она удерживалась там силой и в отношении нее были совершены действия сексуального характера. По подозрению в совершении этого преступления был задержан 44-летний нижегородец Дмитрий Макаров.

Такие сообщения в мае 2018 года облетели все нижегородские СМИ. Не успев испугаться, нижегородцы выдохнули – преступник задержан и заключен под стражу. Однако перед самым Новым годом что-то пошло не так – Дмитрий сбежал, причем не из тюрьмы, где как полагали нижегородцы, он все это время находился, а из психиатрической клиники. Поиски маньяка ведутся уже три недели, но он словно в воду канул.

Психиатрическая клиника на улице Июльских дней не производит впечатления неприступной крепостиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Бахилы наденьте!»

Откуда начинать поиски маньяка? Разумеется, с места его исчезновения. Скажу сразу, что психиатрическая клиника на улице Июльских дней не производит впечатления неприступной крепости: ни колючей проволоки на стенах, ни камер видеонаблюдения по периметру.

Поначалу кажется, что проникнуть в стационар ничего не стоит. Действительно, «вертушка» на первом этаже здания чисто символическая: нет ни пропусков, ни охраны. От видеонаблюдения только предупреждающая табличка на входе – ни одной камеры мы так и не увидели. Даже у снующих по коридору медицинских работников мы не вызываем никаких подозрений. Неужели и, правда, удастся проскользнуть незамеченными?

«Вертушка» на первом этаже здания чисто символическая: нет ни пропусков, ни охраны.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Эй, погодите, - наконец строго окрикивает нас женщина в белом халате. Кажется, вот-вот и нас остановят. – А вы почему без бахил? Ну-ка наденьте!

Однако первое впечатление обманчиво. Стоит дойти до дверей с надписями «Женское отделение» и «Мужское отделение», как клиника «ощетинивается» всей своей фортификацией. Крепкие железные двери наглухо закрыты магнитным ключом – без него туда никак не попасть. Причем таких ключей понадобится несколько – сразу после небольшого тамбура следует еще одна такая же дверь.

Крепкие железные двери наглухо закрыты магнитным ключом – без него туда никак не попасть.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Дополнительным «бонусом» является соседство с отделением судебно-медицинской экспертизы, набитым полицейскими. Оттуда то и дело прямиком в автозак проводят подозреваемых. Ясно, что ускользнуть из-под такого наблюдения не так уж и просто. Единственным средством связи отделения с миром является крохотный звонок на двери.

- А можем мы поговорить с заместителем главного врача? - интересуемся у вышедшей к нам медсестры.

- Ждите, если хотите. Но она не будет с вами говорить. Мы не даем комментариев по поводу Макарова, - безапелляционно отвечает она и закрывает дверь у нас прямо перед носом.

Дополнительным «бонусом» является соседство с отделением судебно-медицинской экспертизы, набитым полицейскими.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Действительно, ни через полчаса, ни через час никто из руководства клиники к нам так и не вышел. И должна признаться, я их понимаю – как-никак вся ответственность за исчезновение опасного преступника теперь ложится на них.

Квартира «с сюрпризом»

Впрочем, теперь вопрос о том, как преступник вышел из клиники, уже вторичен. Куда важнее – где он скрывается? Бдительные нижегородцы замечают похожих на него мужчин то в одной части города, то в другой. Однако есть люди, которые к новостям о его исчезновении относятся особенно внимательно – это его соседи. В старенькой пятиэтажке на улице Краснодонцев каждая собака знает, что здесь жил тот самый Дмитрий Макаров. Почему жил? Да потому что за то время, что он находился в психиатрической клинике, его старушка-мама успела продать квартиру ничего не подозревающим новым жильцам.

- Два месяца назад мы нашли объявление старушки, которая продавала подходящую «трешку», - рассказывает новая владелица квартиры Татьяна. – Ну, мы и обрадовались. Мы и не подозревали, что квартира окажется «с сюрпризом». А в канун Нового года к нам нагрянула полиция – дескать, здесь раньше маньяк жил. Потом еще всякие подозрительные личности по привычке захаживают, в домофон звонят. Пришлось его даже отключить.

В старенькой пятиэтажке на улице Краснодонцев каждая собака знает, что здесь жил тот самый Дмитрий Макаров.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Остальные жильцы дома чувствуют себя несколько спокойнее – все-таки в своем доме он никогда не бедокурил.

- Я здесь живу уже 17 лет, - вспоминает жительница дома Ольга. – Первые десять лет здесь была только его мама – он сам сидел в тюрьме, не знаю уж, за что. Бабушка производила хорошее впечатление: в прошлом врач-невропатолог она и на пенсии нередко помогала советами здешним жильцам, подкармливала по округе бездомных собак. А потом появился и сам Дмитрий. Сначала он вроде ничем не отличался от других – мужик как мужик. Но вскоре стали проявляться странности в поведении: он останавливал на улице всех проходящих женщин, со всеми пытался познакомиться, постоянно из окна кричал молоденьким девчонкам. В общем, ни одной юбки не пропускал! У нас все быстро поняли, что у него есть какие-то психические отклонения, поэтому близко с ним никто не сошелся. А вот в кооперативе, где у него были гаражи – другое дело! Там он с мужиками частенько заседал! У него там гаражей несколько десятков: одни он сдавал, другими пользовался сам. Машин-то у него тоже несколько. Правда, в основном, один хлам – развалющие «Жигули», разбитые «Нивы»…Говорят, у него весь доход с этих гаражей и шел.

«Может, все по обоюдке?»

К слову, гаражи у Дмитрия Макарова были не в одном кооперативе. Где три, где четыре – разбросаны по всему Автозаводу. Правда, самым печально знаменитым оказался гаражный кооператив «Чайка», где весной 2018 года и была обнаружена изнасилованная девушка.

- Да знаем мы Димку-гаражника, только с вами говорить не будем, - наотрез отказываются работники кооператива. – Вся шумиха из-за вас, журналистов, и пошла! Так ведь к любому мужику придраться можно! Ну, нашли у него в гараже бабу – так, может, она сама пришла, по обоюдке? Мы ведь с вами свечку не держали!

Такие гаражи у Дмитрия Макарова разбросаны по всему Автозаводу.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Справедливости ради, шокирующие разговоры о том, что жертва «сама пришла» имеют под собой некоторые основания - слава о бешеной популярности Дмитрия Макарова среди женщин давно разнеслась по округе.

- Сколько раз, бывало, едем с ним на машине. Мимо девушка молоденькая идет, он сразу к ней подкатывает, - вспоминает его знакомый Виктор (имя героя изменено - прим. ред.). – «Девушка, а давайте познакомимся, давайте номерами обменяемся». Другого бы послали куда подальше, а его никогда. Он выйдет из машины, поговорит с ней минут десять – и все, возвращается с номером телефона. Что уж он им говорил, не знаю. Но ему ни одна ни разу не отказала.

Не смогла устоять перед его чарами и та самая 18-летняя девушка, которую обнаружили в его гараже.

Самым печально знаменитым оказался кооператив "Чайка", где в прошлом году и была обнаружена изнасилованная девушка.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Она познакомилась с Дмитрием Макаровым еще накануне, - сообщил «Комсомольской правде – Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах. – Он предложил ей поехать с ним на озеро. Недолго думая, она согласилась – там они выпили, закусили. Но, воспользовавшись моментом, мужчина подсыпал ей неизвестное вещество. В результате, она не спала, но совершено не могла сопротивляться. В таком состоянии он и отвез ее к себе в гараж. Там она провела не меньше суток.

Где сейчас скрывается Дмитрий Макаров, не знает никто. Хотя то, что он оказался на свободе, не удивляет его знакомых.

- Его уже много раз задерживали: и за воровство, и за угон автомобилей. Но только дня через два снова отпускали, - вспоминают работники кооператива. – Он даже сам говорил: «У меня справка есть, мне ничего не будет». Буквально в декабре 2016 года у него в гараже угнанную машину нашли: и полиция, и МЧС, и эвакуаторщики приезжали. Ворота срезали – и правда, автомобиль у него. И что вы думаете? Через пару дней опять отпустили. Так что и теперь мы чувствовали, что он долго не просидит.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сергей Шухрин, руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН»

Почему не удается найти Дмитрия Макарова?

- Его поиски осложняются его несколько двойственным положением: официально он действительно считается не преступником, а нуждающимся в медицинской помощи. А значит, ищут его просто как пропавшего без вести. В случае с преступником, могут прослушиваться телефонные разговоры, применяться группы быстрого реагирования, запускаться специальные программы на камерах видеонаблюдения, оповещаться постовые о розыске преступника. В этом же случае ничего из этого применяться не может. Пропавших без вести у нас сотни, и дать сотрудникам ДПС ориентировку на каждого из них просто невозможно.

БДИ!

Приметы сбежавшего мужчины: телосложение среднее, рост 170-175 сантиметров, залысины. В момент исчезновения он был одет в рубашку в клетку, темные трико и черные тапочки. У него искривлен нос. Если у вас есть какая-либо информация о нем, срочно сообщите волонтерам по номеру 8-831-283-82-00 или сразу в полицию:102.