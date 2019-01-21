Перед убийством детей Елена Каримова купила им шоколадку.

27-летняя нижегородка Елена Каримова купила своим детям шоколадку, прежде чем убить и сжечь их. Видеозапись с АЗС, где Каримова заправлялась непосредственно перед преступлением, появилась в сети.

- Перед убийством четырехлетней дочери и двухлетнего сына недомать Елена Каримова купила средство для розжига, чтобы уничтожить тела детей. Камеры наблюдения на автозаправке зафиксировали, как в день убийства 27-летняя жительница Нижнего Новгорода заправила бак арендованной машины, а также купила средство для розжига, а находившимся в салоне детям – последнюю в их жизни шоколадку, - пишет телеграм-канал «Криминал».

Перед убийством детей Елена Каримова купила им шоколадкуФото: СОЦСЕТИ

Напомним, трагедия случилась в конце апреля прошлого года. Рядом с трассой в Семеновском районе были найдены сожжение тела двоих детей - четырехлетней девочки и двухлетнего мальчика. Через несколько часов по подозрению в их убийстве была задержана их мать – 27-летняя Елена Каримова, которая сразу заявила, что жестоко расправилась с малышами, потому что ей не на что было их содержать.

Однако через несколько месяцев Каримова вдруг начала отрицать свою вину. Женщину проверяли на вменяемость в одной из московских психиатрических клиник. Сейчас расследование уголовного дела завершено, и уже в ближайшее время Елена Каримова предстанет перед судом. А мужчина, который сдавал ей в аренду свой автомобиль, награжден медалью за помощь следствию – именно его показания оказались ключевыми в расследовании.

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