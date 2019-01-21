2019-01-21T10:24:48+03:00
Происшествия

СК завершил расследование уголовного дела в отношении Елены Каримовой, задушившей своих малолетних детей

Нижегородка зверски расправилась с четырехлетней дочкой и двухлетним сыном, а потом сожгла их тела [фото, видео]
Юлия ИСАЕВА
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Сейчас Каримова находится под стражейСейчас Каримова находится под стражейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Елены Каримовой, которая задушила своих двоих маленьких детей из-за нехватки денег на их содержание. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, женщину обвиняют по статьям «Убийство» и «Кража».

Сейчас нижегородка находится под стражей, в ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд.

Елена Каримова. Фото: соцсети

Елена Каримова. Фото: соцсети

Напомним, ужасная трагедия случилась в конце апреля прошлого года. Рядом с трассой в Семеновском районе были найдены сожжение тела двоих детей - четырехлетней девочки и двухлетнего мальчика. Через несколько часов по подозрению в их убийстве была задержана их мать – 27-летняя Елена Каримова, которая сразу заявила, что жестоко расправилась с малышами, потому что ей не на что было их содержать.

Как выяснилось, 25 апреля женщина посадила малышей в автомобиль «Киа», который ранее арендовала в одной из городских фирм. Там она собственными руками задушила обоих ребятишек, потом купила на заправке жидкость для розжига и увезла тела малышей в лес.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Однако через несколько месяцев Каримова вдруг начала отрицать свою вину. Ее проверяли на вменяемость в одной из московских психиатрических клиник. В последний раз суд продлил ей срок содержания под стражей до 25 января 2019 года.

- Теперь Елена утверждает, что это преступление совершили другие люди, - рассказал тогда «Комсомолке» руководитель первого отдела по особо важным преступлениям СУ СКР по Нижегородской области Андрей Кириллов. – Тем не менее, у следствия нет никаких оснований подозревать, что к этому убийству может быть причастен кто-то, кроме матери детей.

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