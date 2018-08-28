2018-08-28T17:46:07+03:00
Происшествия

Мать Елены Каримовой, задушившей двоих своих маленьких детей, исчезла из Нижнего Новгорода

Соседи не видели ее больше двух месяцев
Василий КРОТОВ
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Самой Елене Каримовой на два месяца продлили срок заключения под стражей.Самой Елене Каримовой на два месяца продлили срок заключения под стражей.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Нижегородке Елене Каримовой, убившей двоих своих малолетних детей, сегодня на два месяца продлили срок ареста. Под стражей она пробудет как минимум до 25 октября.

Напомним, 28 апреля 2018 года в заброшенном овощехранилище под Нижним Новгородом были обнаружены задушенными и сожженными двое маленьких детей – 4-летняя Хадижа и 2-летний Сулейман. Вскоре по подозрению в совершении этого преступления была задержана родная мать убитых малышей – 27-летняя Елена Каримова. Она не стала отпираться и признала, что пошла на убийство из-за нехватки денег на содержание детей.

- В Московский районный суд Нижнего Новгорода поступило ходатайство старшего следователя о продлении ее срока содержания под стражей, - сообщили в пресс-службе суда Московского района. – Обвиняемая хладнокровно душила одного ребенка на глазах у другого. Во время допроса в присутствии адвоката она дала показания о случившемся и признала свою вину.

Между тем, соседи Елены Каримовой всерьез обеспокоены исчезновением ее матери. После отъезда в Москву на медицинское свидетельствование дочери на вменяемость в июне 2018 года, женщину больше никто не видел.

- Уже больше двух месяцев ни ее мать, ни другие родственники тут не появляются, - рассказала соседка Елены Азиза. – Видимо, после огласки не хотят лишний раз показываться людям на глаза. Не знаю, может быть, они в Москве остались после того освидетельствования. Ее мама уж больно сильно переживала после случившегося – стала болеть, вся исхудала и осунулась.

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