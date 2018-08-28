Мать Елены Каримовой, задушившей двоих своих маленьких детей, исчезла из Нижнего Новгорода
Нижегородке Елене Каримовой, убившей двоих своих малолетних детей, сегодня на два месяца продлили срок ареста. Под стражей она пробудет как минимум до 25 октября.
Напомним, 28 апреля 2018 года в заброшенном овощехранилище под Нижним Новгородом были обнаружены задушенными и сожженными двое маленьких детей – 4-летняя Хадижа и 2-летний Сулейман. Вскоре по подозрению в совершении этого преступления была задержана родная мать убитых малышей – 27-летняя Елена Каримова. Она не стала отпираться и признала, что пошла на убийство из-за нехватки денег на содержание детей.
- В Московский районный суд Нижнего Новгорода поступило ходатайство старшего следователя о продлении ее срока содержания под стражей, - сообщили в пресс-службе суда Московского района. – Обвиняемая хладнокровно душила одного ребенка на глазах у другого. Во время допроса в присутствии адвоката она дала показания о случившемся и признала свою вину.
Между тем, соседи Елены Каримовой всерьез обеспокоены исчезновением ее матери. После отъезда в Москву на медицинское свидетельствование дочери на вменяемость в июне 2018 года, женщину больше никто не видел.
- Уже больше двух месяцев ни ее мать, ни другие родственники тут не появляются, - рассказала соседка Елены Азиза. – Видимо, после огласки не хотят лишний раз показываться людям на глаза. Не знаю, может быть, они в Москве остались после того освидетельствования. Ее мама уж больно сильно переживала после случившегося – стала болеть, вся исхудала и осунулась.