Нижегородца наградили медалью СК за помощь в расследовании «дела Каримовой»

СЕГОДНЯ 14:57 2019-01-21T17:41:06+03:00

Именно он предоставлял свой автомобиль в аренду матери погибших детей

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Нижегородец награжден медалью Следственного комитета за помощь в расследовании громкого «дела Каримовой». Напомним, трагедия произошла в апреле 2018 года – в заброшенном сооружении были найдены обгоревшие тела четырехлетней девочки и двухлетнего мальчика.

В ходе расследования был установлен важный свидетель, который предоставил собственный автомобиль матери погибших детей – Елене Каримовой. Благодаря полученным от него сведениям следователям удалось в кратчайшие сроки определить маршрут передвижения женщины и добыть сведения, позволившие изобличить ее в совершении этого преступления.

- Следственные действия с участием свидетеля проводились неоднократно, в том числе в ночное время, в условиях, не терпящих отлагательств, - отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и вскоре Елена Каримова предстанет перед судом.