«Училка» из Нижнего Новгорода устроила разнос Андрею Малахову и Елене Малышевой

Татьяна Гартман из Нижнего Новгорода продолжает борьбу с «вопиющей безграмотностью в СМИ» и даже фильмах. В новом выпуске шоу на YouTube-канале «Училка vs ТВ» нижегородка разобрала ошибки героя сериала «Год культуры», корреспондентов РЕН ТВ, а также ведущих Андрея Малахова, Марии Ситтель и Елены Малышевой.

"Училка vs ТВ": многожЕнец или многожЁнец?!.В этом выпуске Татьяна Гартман разобрала ошибки героя сериала "Год культуры", корреспондентов РЕН ТВ, а также телеведущих Андрея Малахова, Марии Ситтель и Елены Малышевой.

А начала знаменитая «училка» с сериала на канале ТНТ-Premier, а точнее с реплики одного из героев в исполнении Анатолия Сапрыкина.

- Прошу удовлетворить мое ходатАйство, - заявил артист.

- И так говорит герой, работающий преподавателем литературы в вузе! - возмутилась Татьяна Гартман. - Он как филолог должен знать, что правильно говорить ходАтайство. И я не могу сделать скидку на то, что сценарист якобы специально вложил в его уста неграмотный текст для большей реалистичности. Я сама училась на филфаке и знаю, что сотрудники кафедры литературы так ошибаться не могут.

От сериала блюстительница грамотности перешла к теленовостям. Там «проштрафились» корреспонденты РЕН ТВ Илья Корякин и Аркадий Назаренко, которые, как оказалось, не знакомы с правилом переноса ударения на предлог.

- Правильно говорить «нА воду», а не «на вОду». Такой перенос ударения чаще встречается, когда речь идет о природных объектах, времени или частях тела, - пояснила блогер.

А вот ведущая «Вестей» на России 1 Мария Ситтель не справилась с числительными.

- Свои творения представили номинанты из восемьдесят одной страны, - сообщила она.

При этом «училка» настаивает, что это не самые сложные числительные и просклонять их довольно просто: родительный падеж - из восьмидесяти одной страны.

Пробелы в русском языке выявлены и у ведущей медицинской передачи «Жить здорово» (Первый канал). Елена Малышева неправильно произнесла слово «кремы».

- Тональные крема только ухудшат… - заявила специалист по здоровью.

- «Крема», действительно, ухудшают речь ведущего, - отметила Гартман.

Досталось в новом выпуске и Андрею Малахову, который в своем «Прямом эфире» несколько раз произнес слово «многоженец» так, будто в нем есть буква «ё».

- Может быть, я кого-то удивлю, но правильно говорить многоженец, через «е». Причем так было всегда, и никаких других вариантов не предусмотрено, - заключила «училка» и попрощалась со своими подписчиками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нижегородская «училка» прошлась по Ксении Собчак, Азизе и Ляйсан Утяшевой

Она нашла ошибки в выступлениях известных спортсменов, певцов и телеведущих (подробности)

«Шейкер в руки»: Нижегородскую «училку» раскритиковали за активную жестикуляцию

Блогер Татьяна Гартман объяснила, почему не перестанет махать руками в кадре (подробности)

«Садись, два!»: Нижегородская «училка» пристыдила магистра «Что? Где? Когда?» Андрея Козлова

Под раздачу также попали ведущий ТВЦ Роман Бабаян и писатель Дмитрий Быков (подробности)

Нижегородская «училка» придралась к актерам из сериала «Мажор»

Очередной выпуск Youtube-канала «Училка vs ТВ» Татьяна Гартман посвятила актерам, сыгравшим в сериале «Мажор» на Первом канале (подробности)

Нижегородская «училка» разнесла Андрея Малахова и Елену Малышеву

Нижегородке по-прежнему не дают покоя речевые ошибки российских телеведущих (подробности)