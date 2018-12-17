«Училка» из Нижнего Новгорода устроила разнос Андрею Малахову и Елене Малышевой
Татьяна Гартман из Нижнего Новгорода продолжает борьбу с «вопиющей безграмотностью в СМИ» и даже фильмах. В новом выпуске шоу на YouTube-канале «Училка vs ТВ» нижегородка разобрала ошибки героя сериала «Год культуры», корреспондентов РЕН ТВ, а также ведущих Андрея Малахова, Марии Ситтель и Елены Малышевой.
"Училка vs ТВ": многожЕнец или многожЁнец?!.В этом выпуске Татьяна Гартман разобрала ошибки героя сериала "Год культуры", корреспондентов РЕН ТВ, а также телеведущих Андрея Малахова, Марии Ситтель и Елены Малышевой.
А начала знаменитая «училка» с сериала на канале ТНТ-Premier, а точнее с реплики одного из героев в исполнении Анатолия Сапрыкина.
- Прошу удовлетворить мое ходатАйство, - заявил артист.
- И так говорит герой, работающий преподавателем литературы в вузе! - возмутилась Татьяна Гартман. - Он как филолог должен знать, что правильно говорить ходАтайство. И я не могу сделать скидку на то, что сценарист якобы специально вложил в его уста неграмотный текст для большей реалистичности. Я сама училась на филфаке и знаю, что сотрудники кафедры литературы так ошибаться не могут.
От сериала блюстительница грамотности перешла к теленовостям. Там «проштрафились» корреспонденты РЕН ТВ Илья Корякин и Аркадий Назаренко, которые, как оказалось, не знакомы с правилом переноса ударения на предлог.
- Правильно говорить «нА воду», а не «на вОду». Такой перенос ударения чаще встречается, когда речь идет о природных объектах, времени или частях тела, - пояснила блогер.
А вот ведущая «Вестей» на России 1 Мария Ситтель не справилась с числительными.
- Свои творения представили номинанты из восемьдесят одной страны, - сообщила она.
При этом «училка» настаивает, что это не самые сложные числительные и просклонять их довольно просто: родительный падеж - из восьмидесяти одной страны.
Пробелы в русском языке выявлены и у ведущей медицинской передачи «Жить здорово» (Первый канал). Елена Малышева неправильно произнесла слово «кремы».
- Тональные крема только ухудшат… - заявила специалист по здоровью.
- «Крема», действительно, ухудшают речь ведущего, - отметила Гартман.
Досталось в новом выпуске и Андрею Малахову, который в своем «Прямом эфире» несколько раз произнес слово «многоженец» так, будто в нем есть буква «ё».
- Может быть, я кого-то удивлю, но правильно говорить многоженец, через «е». Причем так было всегда, и никаких других вариантов не предусмотрено, - заключила «училка» и попрощалась со своими подписчиками.
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