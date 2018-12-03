«Шейкер в руки»: Нижегородскую «училку» раскритиковали за активную жестикуляцию

Новый выпуск на YouTube-канале «Училка vs ТВ» посвящен разбору ошибок самой «училки». Вот и думай: то ли российские телеведущие стали грамотнее, то ли блогер из Нижнего Новгорода Татьяна Гартман решила показать, что признавать ошибки - это не стыдно.

"Училка vs ТВ": УЧИЛКА VS УЧИЛКА!.В этом выпуске Татьяна Гартман разобрала собственные ошибки и дала советы, какими словарями пользоваться.

Начала нижегородка с досадной опечатки, замеченной ее подписчиками в предыдущем выпуске. Там слово «нижегородцы» было написано так: «нижегордцы» - без второй буквы «о».

- И хотя я обычно проверяю все титры несколько раз, ту не заметила. Бес попутал! - заверила учительница.

А еще Гартман вспомнила «момент, в котором жестко облажалась». «Эту ошибку мне прислала Lusja Bulletproof», - произнесла в прошлом выпуске «училка». Причем английское слово bulletproof произнесла как «балетпруф».

- Позор! При таком невысоком уровне английского, как у меня, понадеяться на свои силы и не посоветоваться со специалистами… Какая непростительная самоуверенность! Теперь-то я знаю, что правильно говорить «булетпруф», - эмоционально заявила блогер.

Также подписчики «училки» обратили внимание на активную жестикуляцию, которая, как оказалось, многих раздражает. Особенно ее развеселил комментарий «Шейкер в руки!». Женщина приняла критику и даже попыталась совладать с руками, но вышло не очень.

- Я попробовала следить за собой, но получалось плохо, невнятно и скучно. Лицо было каким-то испуганным. Короче руки пока оставляем как есть, - сказала Татьяна.

Некоторые, кстати, поблагодарили звезду «Ютуба» за объяснение, почему ей надо махать руками, разбирая ошибки.

- Принимаю и уважаю ваш выбор, - написала Ирина Вяхирева. - Работа над ошибками - это прекрасно. Это уважение к зрителям.

- Руки - ваша фишка. Не надо ничего менять, - добавил пользователь Mike L.

А напоследок блюстительница грамотности рассказала, какими словарями пользуется для проверки знаний русского языка. Их четыре: «Орфографический словарь русского языка» Б. Э. Букчина, И. К. Сазонова, Л. К. Чельцова; «Словарь ударений русского языка» И. Л. Резниченко; «Грамматический словарь русского языка. Словоизменения» А. А. Зализняка; «Большой фразеологический словарь русского языка» В. Н. Телия.

И кстати. С 4 декабря Татьяна Гартман начнет публиковать свои материалы в Инстаграме под ником @ tatianagartman.

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