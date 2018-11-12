Нижегородская «училка» придралась к актерам из сериала «Мажор»
Очередной выпуск Youtube-канала «Училка vs ТВ» нижегородка Татьяна Гартман посвятила не телеведущим и корреспондентам, а актерам, сыгравшим в сериале «Мажор» на Первом канале.
- Я, конечно, понимаю, что герои фильма не должны идеально знать язык (они не журналисты). И в принципе я без претензий, - отметила учительница. - Но все-таки мне бы хотелось рассказать о тех ошибках, которые я заметила.
В новом выпуске нижегородская "Училка" разобрала ошибки, которые были сделаны в сериале "Мажор".
Первым под раздачу попал «мажор» Павел Прилучный, произнесший слово «одновременно» с ударением на вторую «е». Дмитрий Шевченко, сыгравший подполковника Пряникова, тоже не справился с произношением этого слова.
- Хотя словари пишут, что в этом слове возможны два ударения, все-таки предпочтительным считается вариант «одноврЕменно», - обратила внимание «училка».
Также не по зубам главному герою оказалось слово «афера», в котором вместо буквы «е» у него откуда-то взялась «ё». От такой оплошности у блюстительницы грамотности глаза на лоб полезли.
- Слово «афера» должно употребляться с «е»! Только так, - возмущенно заявила блогер.
Камень прилетел и в огород Игоря Жижикина, который сказал, обращаясь к мажору: «Подумай. Только время у нас нет».
- Здесь возможен только родительный падеж: нет времени. И ни в коем случае нельзя говорить «нет время», - подчеркнула нижегородка.
А напоследок «училка» припасла самое любимое - перл, который выдал один из злодеев сериала «Мажор».
- Может быть, мы вместе примем ванную? - поинтересовался убийца у своей новой жертвы.
Татьяна напомнила, что ванную принять невозможно, ведь это комната. Принять можно лишь ванную - чашу для мытья.
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