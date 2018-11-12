Нижегородская «училка» придралась к актерам из сериала «Мажор»

Очередной выпуск Youtube-канала «Училка vs ТВ» нижегородка Татьяна Гартман посвятила не телеведущим и корреспондентам, а актерам, сыгравшим в сериале «Мажор» на Первом канале.

- Я, конечно, понимаю, что герои фильма не должны идеально знать язык (они не журналисты). И в принципе я без претензий, - отметила учительница. - Но все-таки мне бы хотелось рассказать о тех ошибках, которые я заметила.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/677345" frameborder="0"></iframe> В новом выпуске нижегородская "Училка" разобрала ошибки, которые были сделаны в сериале "Мажор".

Первым под раздачу попал «мажор» Павел Прилучный, произнесший слово «одновременно» с ударением на вторую «е». Дмитрий Шевченко, сыгравший подполковника Пряникова, тоже не справился с произношением этого слова.

- Хотя словари пишут, что в этом слове возможны два ударения, все-таки предпочтительным считается вариант «одноврЕменно», - обратила внимание «училка».

Также не по зубам главному герою оказалось слово «афера», в котором вместо буквы «е» у него откуда-то взялась «ё». От такой оплошности у блюстительницы грамотности глаза на лоб полезли.

- Слово «афера» должно употребляться с «е»! Только так, - возмущенно заявила блогер.

Камень прилетел и в огород Игоря Жижикина, который сказал, обращаясь к мажору: «Подумай. Только время у нас нет».

- Здесь возможен только родительный падеж: нет времени. И ни в коем случае нельзя говорить «нет время», - подчеркнула нижегородка.

А напоследок «училка» припасла самое любимое - перл, который выдал один из злодеев сериала «Мажор».

- Может быть, мы вместе примем ванную? - поинтересовался убийца у своей новой жертвы.

Татьяна напомнила, что ванную принять невозможно, ведь это комната. Принять можно лишь ванную - чашу для мытья.

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