2018-11-20T12:55:34+03:00
Общество

«Садись, два!»: Нижегородская «училка» пристыдила магистра «Что? Где? Когда?» Андрея Козлова

Под раздачу также попали ведущий ТВЦ Роман Бабаян и писатель Дмитрий Быков [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Под раздачу также попали ведущий ТВЦ Роман Бабаян и писатель Дмитрий БыковПод раздачу также попали ведущий ТВЦ Роман Бабаян и писатель Дмитрий БыковФото: скрин с видео
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Заметно похорошевшая учительница из Нижнего Новгорода Татьяна Гартман, которая взялась учить русскому языку телеведущих, порадовала поклонников новым «разбором полетов».

"Училка vs ТВ": Козлов, садись, два!.Татьяна Гартман разобрала ошибки ведущих, на которые ей указали подписчики.

На своем YouTube-канале «”Училка” vs ТВ» женщина выложила выпуск под названием «Козлов, садись, два!». В нем она рассказала об ошибках, которые заметили подписчики у Андрей Козлова (НТВ, «Брейн-ринг», Романа Бабаяна (ТВЦ «Право голоса»), Дмитрия Быкова (YouTube-канал «Ещенепознер») и Александра Колтового (НТВ, «ДНК»).

Первым под раздачу попал магистр «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов. Ведущий программы «Брейн-ринг» в одной из передач произнес слово «мусоропровод» с ударением на третью «о», чем сильно огорчил «училку».

- Во многих сложных словах со вторым корнем «провод» допускают такую ошибку: гАзопровод, нЕфтепровод и так далее. Все это неправильно! Ударение нужно делать на последний слог - все они что-то проводят. При этом есть исключение - электропровод (там ударение - как раз на третью «о»), потому что он - провод! - пояснила Гартман.

Ошибку Романа Бабаяна с ТВЦ нижегородка вовсе посчитала непростительной. Телеведущий сказал «придти» вместо «прийти».

- Нет в русском такого глагола! А путаница возникает по аналогии со словом идти, - предположила «училка».

Также неидеальным оказался русский язык писателя и журналиста Дмитрия Быкова, который сказал: «На достаточно глубоких уровнях рефлексИи человек это знает».

- А я знаю, что правильно говорить рефлексия с ударением на вторую «е». И это единственный вариант ударения в этом слове, - заявила Татьяна.

А напоследок прозвучал крик души. Одна из подписчиц прислала нижегородке репортаж, в котором корреспондент несколько раз назвал жителей приволжской столицы новгородцами, а сам город - Новгородом! «Училка» еле сдерживалась, чтобы не высказать все, что думает по этому поводу. Было заметно, как влогер подбирает слова, чтобы донести до россиян простую вещь.

- Уважаемые россияне, умоляю, запомните. В нашей стране два города: Нижний Новгород и Великий Новгород. И это два разных города! - заключила Татьяна Гартман.

Недавно «Комсомолка» писала, что новоиспеченную звезду «Ютуба» пригласили на запись программы Comedy club. Она выяснила, умеют ли Гарик Харламов и Павел Воля правильно ставить ударение в словах.

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