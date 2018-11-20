«Садись, два!»: Нижегородская «училка» пристыдила магистра «Что? Где? Когда?» Андрея Козлова
Заметно похорошевшая учительница из Нижнего Новгорода Татьяна Гартман, которая взялась учить русскому языку телеведущих, порадовала поклонников новым «разбором полетов».
"Училка vs ТВ": Козлов, садись, два!.Татьяна Гартман разобрала ошибки ведущих, на которые ей указали подписчики.
На своем YouTube-канале «”Училка” vs ТВ» женщина выложила выпуск под названием «Козлов, садись, два!». В нем она рассказала об ошибках, которые заметили подписчики у Андрей Козлова (НТВ, «Брейн-ринг», Романа Бабаяна (ТВЦ «Право голоса»), Дмитрия Быкова (YouTube-канал «Ещенепознер») и Александра Колтового (НТВ, «ДНК»).
Первым под раздачу попал магистр «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов. Ведущий программы «Брейн-ринг» в одной из передач произнес слово «мусоропровод» с ударением на третью «о», чем сильно огорчил «училку».
- Во многих сложных словах со вторым корнем «провод» допускают такую ошибку: гАзопровод, нЕфтепровод и так далее. Все это неправильно! Ударение нужно делать на последний слог - все они что-то проводят. При этом есть исключение - электропровод (там ударение - как раз на третью «о»), потому что он - провод! - пояснила Гартман.
Ошибку Романа Бабаяна с ТВЦ нижегородка вовсе посчитала непростительной. Телеведущий сказал «придти» вместо «прийти».
- Нет в русском такого глагола! А путаница возникает по аналогии со словом идти, - предположила «училка».
Также неидеальным оказался русский язык писателя и журналиста Дмитрия Быкова, который сказал: «На достаточно глубоких уровнях рефлексИи человек это знает».
- А я знаю, что правильно говорить рефлексия с ударением на вторую «е». И это единственный вариант ударения в этом слове, - заявила Татьяна.
А напоследок прозвучал крик души. Одна из подписчиц прислала нижегородке репортаж, в котором корреспондент несколько раз назвал жителей приволжской столицы новгородцами, а сам город - Новгородом! «Училка» еле сдерживалась, чтобы не высказать все, что думает по этому поводу. Было заметно, как влогер подбирает слова, чтобы донести до россиян простую вещь.
- Уважаемые россияне, умоляю, запомните. В нашей стране два города: Нижний Новгород и Великий Новгород. И это два разных города! - заключила Татьяна Гартман.
Недавно «Комсомолка» писала, что новоиспеченную звезду «Ютуба» пригласили на запись программы Comedy club. Она выяснила, умеют ли Гарик Харламов и Павел Воля правильно ставить ударение в словах.
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