Нижегородская «училка» разнесла Андрея Малахова и Елену Малышеву

СЕГОДНЯ 10:21 2018-11-06T10:47:12+03:00

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Пока остальные нижегородцы отмечали День народного единства и набирались сил перед новой рабочей неделей, «училка» Татьяна Гартман выложила очередной выпуск своего шоу на Youtube-канале «Училка vs ТВ».

В нем влогер из Нижнего Новгорода разобрала ошибки опытных ведущих и молодых корреспондентов. Главными героями стали Андрей Малахова («Прямой эфир», Россия 1), Елена Малышева («Жить здорово!», Первый канал) и корреспондент Егор Антипин.

Так, экс-звезду Первого канала Малахова подвели ударения. «Вы как раз продали квартиру», - сказал телеведущий, обращаясь к одному из участников телешоу. При этом слово «продали» произнес с ударением на «а».

- Правильно говорить «прОдали», - поправила «училка».

Следом тот же Малахов сказал: «Он поднял руки за голову», чем немало расстроил учительницу русского языка и литературы Татьяну Гартман.

- В слове «поднял» ударение нужно ставить на букву «о». И правильно не «за гОлову», а «зА голову», - пояснила влогер.

В речи Елены Малышевой также нашлось, к чему придраться. Телеведущая программы о здоровье опрометчиво сказала: «Мы погрузимся в черный мир» с ударением на «у».

- Есть два значения слова погрузиться. Можно погрузиться в машину, тогда ударение надо делать на «у», а можно окунуться в какую-то атмосферу. В этом случае ударение - на «и», - разложила по полочкам Гартман.

А вот корреспондент Егор Антипин провинился, произнеся слово «граффити» сначала с ударением на «а», потом - на первую «и».

- Из двух вариантов правильный - «граффИти», - заявила нижегородка, едва сдерживая негодование.

Отметим, что в октябре Татьяна Гартман участвовала в съемках «Прямого эфира». Ее пригласил сам Андрей Малахов! Правда, когда выпуск покажут по ТВ, неизвестно.

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